Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94940
ALTIN
250.719
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2056
EURO
7.3162

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden memnuniyetlerini dile getirdi

10 Ağustos 2018 Cuma 16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Telefon görüşmesinde Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmenin yapıldığı, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden tweet'inin ardından geldi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En zor konuşma
En zor konuşma
ABD, Türkiye'ye 8 şart!
ABD, Türkiye'ye 8 şart!
Hali terk etmeyen balıkçılar zorla çıkarıldı
Hali terk etmeyen balıkçılar zorla çıkarıldı
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı
Dünyanın çivisi çıktı
Dünyanın çivisi çıktı
Rusya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Rusya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Yunanistan'ın kaybı 93'e çıktı
Yunanistan'ın kaybı 93'e çıktı
Gurbetçiler kapıda yoğunluk oluşturdu
Gurbetçiler kapıda yoğunluk oluşturdu
Arapça tabelalar kaldırıldı
Arapça tabelalar kaldırıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim