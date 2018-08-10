Telefon görüşmesinde Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldı. Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmenin yapıldığı, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden tweet'inin ardından geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden memnuniyetlerini dile getirdi
10 Ağustos 2018 Cuma 16:59