Cumhurbaşkanı'ndan 'tek adam' çıkışı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Balkan Federasyonu üyelerini kabul etti. Kabuldeki konuşmasından "Bugün hamdolsun Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir sığınağımız, Türkiye gibi bir geleceğimiz var" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin bugünlere gelmesini Balkanlar'dan gelerek kendilerine burada yeni bir hayat kuran kardeşlerimize borçluyuz. Bizim her buralardan gelen her bir kişiyle ortak kader ortak tarihimiz var. Bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz yok. Biz kardeşlerimizin soydaşlarımızın haklarının korunması için mücadele veriyoruz. Aslında bu herkesin koruması gereken bir mücadele ancak söz konusu Müslüman olunca söz konusu Türk olunca durumun ne yazık ki böyle olmadığını görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Rumeli'de, Balkanlar'da, Avrupa'da altın gibi soydaşlarımız var. Bulgaristan'da seçimler var. Ben buradan oradaki soydaşlarımıza sesleniyorum. Seçimlerin sükun içerisinde adil ve şeffaf geçmesini temenni ediyorum. Baskıların gerçekleştiğini görmek bizi ciddi manada rahatsız ve tedirgin ediyor. Bir taraftan demokrasi diyeceksin. Diğer taraftan ciddi manada baskı yapacaksın. Her zaman olduğu gibi bu seçim konusunda da demokrasi içerisinde hareket edileceğini temenni ediyorum. Dünyanın bu sıkıntılı döneminde bölgemizin istikrarına hep birlikte ve her zamankinden daha sıkı sarılmamız gerekiyor."

'İnönü tek adamdı'

Referandum konusunda da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Cumhurbaşkanı akşam yatıp sabah lokantaları kapatır, diyor. Bunu söyleyen öyle alelade biri değil ha asıl üzüntü veren bu. Anamuhalefetin başı. Biz mi başka bir ülkede yaşıyoruz. Bu zat mı başka dünyada yaşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı şunları söyledi: "Söylediklerinin de anayasa değişikliğiyle alakası yok. Tutturmuş bir tek adamlık gidiyor. Seçimle iş başına gelen, görev süresi belli olan bir Cumhurbaşkanı. Seçimin, sürenin olduğu yerde böyle bir tehlike olabilir mi? Senin partinin genel başkanlığını yapmış olan İnönü tek adamdı. O dönemde kimseye hayat hakkı tanınmıyordu. Partinin il başkanları valilik yaptı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Siz bu ülkede milletin oyuyla iktidar olmuş Menderes idam edildiğinde bunun karşısında durmadınız. Destekleyen zihniyetin tak kendisi oldunuz. Cumhurbaşkanı meclisi fesheder diyor. Böyle bir şey yok. Akşam yatıyor bir yalan sabah başka yalan. Anayasa ve yasalara ters kararname çıkaramazsınız. Buradan tek adamlık çıkması mümkün mü? Diyelim ki Cumhurbaşkanı nefsine yenildi gerçekten yoldan çıktı! Tek adamlık yaptı. Ona hesabı ilk kim sorar... Bu millet onun yakasına yapışır. Ortada suç varsa iş yüce divana gider. Meclis erken seçim ister. Bu kişiye hesabı sandıkta vermek ister. Böyle bir sistemde kim tek adamlığa cüret edebilir?"