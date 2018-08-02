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Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kaldırılan kurul, komisyon ve komitelere mevzuatta verilen görev ve yetkilerin hangi kurum ve makamlar tarafından kullanılacağı belirlendi

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:28
Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, 2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı KHK ile kaldırılan 19 kurul, komisyon ve komiteye mevzuatta tanımlanan görev ve yetkiler bazı kurum ve makamlara devredildi. Bu arada, söz konusu genelgeyle, çeşitli tarihlerde yayımlanmış 21 Başbakanlık genelgesi de yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan genelgeler arasında Başbakanlık tarafından 2016 tarihinde yayımlanan 17 numaralı olağanüstü hal (OHAL) ile ilgili genelge de yer aldı. Genelgeyle, Yüksel Planlama Kurulu'nun yetkilerini kullanacak kurumlar Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili bakan oldu.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun yetkileri ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Ticaret Bakanlığı'nca kullanılacak. Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Siber Güvenlik Kurulu ise Cumhurbaşkanı kontrolünde olacak.
HABER MERKEZİ

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