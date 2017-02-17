Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
banner138

'Cumhurbaşkanlığı sistemi benim projem'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı sistemi, şahsımın projesidir. Belediye başkanlığımdan bu yana savunduğum, ısrar ettiğim bir reformdur." dedi.

17 Şubat 2017 Cuma 16:58
'Cumhurbaşkanlığı sistemi benim projem'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı sistemi, şahsımın projesidir. Belediye başkanlığımdan bu yana savunduğum, ısrar ettiğim bir reformdur. Diğer hizmetler gibi ülkemize ve milletimize faydalı olacağına, yarar getireceğine inandığım için bu sistemin mücadelesini verdim, veriyorum" dedi.

Erdoğan, "Bunların itirazı sisteme değil, millete. Bunlar Tayyip Erdoğan'a karşı değil millete karşı. Ya ben kimim? Ben bir faniyim. Benim 16 Nisan'a çıkacağıma elimde bir belge var mı? Yok. Biz faniyiz ama sistem bu noktada kalıcı. Dolayısıyla biz fani olanı değil baki olanı konuşuyoruz. Bu sistemi şahsım için isteyecek, bunca mücadeleyi nefsim için verecek kadar halim yok, karaktersiz değilim" şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sistemi Benim ProjemErdoğanCumhurbaşkanıBaşkanlıkKahramanmaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ferhat Özturan 2017-02-18 22:51:55

Evet bu ABd nin projesidir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Afrin'e son 1 kilometre
Afrin'e son 1 kilometre
Düşüş nedeni motor arızası
Düşüş nedeni motor arızası
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Tuzu 1 gram azalt, tansiyondan kurtul
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Zincir marketlere karşı küçük esnaf korunmalı
Gerçek bizim elimizde
Gerçek bizim elimizde
PKK ve DEAŞ temizleniyor
PKK ve DEAŞ temizleniyor
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
'Özelleştirmeyle Türkiye'ye yazık oldu'
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Taksiciler Uber’e karşı toplandı
Nepal'de uçak düştü
Nepal'de uçak düştü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim