'Cumhurbaşkanlığı sistemi benim projem'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı sistemi, şahsımın projesidir. Belediye başkanlığımdan bu yana savunduğum, ısrar ettiğim bir reformdur. Diğer hizmetler gibi ülkemize ve milletimize faydalı olacağına, yarar getireceğine inandığım için bu sistemin mücadelesini verdim, veriyorum" dedi.

Erdoğan, "Bunların itirazı sisteme değil, millete. Bunlar Tayyip Erdoğan'a karşı değil millete karşı. Ya ben kimim? Ben bir faniyim. Benim 16 Nisan'a çıkacağıma elimde bir belge var mı? Yok. Biz faniyiz ama sistem bu noktada kalıcı. Dolayısıyla biz fani olanı değil baki olanı konuşuyoruz. Bu sistemi şahsım için isteyecek, bunca mücadeleyi nefsim için verecek kadar halim yok, karaktersiz değilim" şeklinde konuştu.

AA