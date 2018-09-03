Cüzdanlar yanıyor... Albayrak'tan kritik açıklamalar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre Ağustos ayında yüzde 2.30, yıllık bazda ise yüzde 17.90 artan enflasyon, Ağustos ayında piyasa beklentilerini aştı.

Çekirdek enflasyon ise Ağustosta yüzde 15.10'dan yüzde 17.22 seviyesine çıktı. Tüketici fiyatları bazında Ağustosta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25.56 ile salçada oldu.

Fiyat artışında salçayı yüzde 21.44 ile yumurta, yüzde 20.74 ile karpuz izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 30.57 ile kuru soğanda gerçekleşti.

Merkez Bankası devrede

Enflasyon verilerini açıklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan duyuruda, enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini belirtilerek, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceği kaydedildi.

Duyuruda, daha önce yapılan iletişimle de uyumlu olmak üzere, 13 Eylül'deki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında parasal duruşun yeniden şekillendirileceği ve fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda bütün araçların kullanılmaya devam edileceği bildirildi.

Merkez Bankası'nın 13 Eylül'deki toplantısında faiz artışı kararı vermesi bekleniyor. Banka'nın ilan ettiği politika faiz yüzde 17.75 ancak faiz oranı işlemlerde yüzde 19'u aşmış durumda.

Yüzde 20'yi aşabilir

Enflasyonun seyri açısından döviz kurlarının daha önemli olacağına değinen uzmanlara göre enflasyon yılın zirve noktasını Eylül veya Ekim’de yüzde 20 civarı ile görebilir.

13 Eylül'deki PPK toplantısında Merkez Bankası'nın politika faizini arttırmasının daha doğru olacağını düşünen uzmanlar, faizlerin enflasyon ve enflasyon beklentileri ile daha uyumlu bir seviyeye çekilmesi gerektiği görüşünde.

Dövizdeki artış enflasyonu ateşledi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pazar akşamı Reuters'a verdiği röportajda enflasyon ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. "Gelinen seviye enflasyonla topyekûn mücadeleyi gerektiriyor" diyen Albayrak, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurma planı olmadığını ve yabancı yatırımcı çekmeye odaklandıklarını söyledi.

Albayrak, "Maliyet şokları sonrası kısa vadede geçici artışlar normal. Enflasyondaki yükselişte kur ve ithalat fiyatları etkili. Bize düşen yapısal reformlara devam etmektir. Ülke olarak (örtülü sermaye kontrolü gibi) piyasa dışı uygulamalara başvurmayı geçmiş dönemde olduğu gibi bugün de başvurmayı düşünmedik ve düşünmeyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin özel sektör de dahil olmak üzere dış borç problemi olmadığını savunan Albayrak, "Toplam verilere baktığımızda Türkiye'nin böyle bir sorunu ya da riski yok" dedi.

Cari açığın da yıl sonunda tahminlerin altında kalmasını beklediklerini söyleyen Albayrak, 2019'da Türkiye ekonomisinin çok daha güçlü olacağını savundu.

Amerikan yatırım bankası JP Morgan'ın verilerine göre Türkiye'nin Temmuz 2019'a kadar ödemesi gereken 179 milyar dolar dış borcu bulunuyor, bunun 146 milyar doları özel sektöre ait.