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Dağlar Mehmetçik‘e emanet

Siirt’in Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı’nda başarılı operasyonlara imza atarak bölgeyi teröristlerden temizleyen Mehmetçik, dağda adeta kuş uçurtmuyor

05 Eylül 2018 Çarşamba 19:25
Dağlar Mehmetçik‘e emanet

Siirt'in Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı'nda Mehmetçik adeta kuş uçurtmuyor. Terör örgütü PKK'nın geçmişte yasa dışı inşa edilen binalarda sözde mahkemeler kurduğu bölgede güvenlik korucularının desteğiyle geçen yıldan bu yana devam eden operasyonlarda 6'sı sağ olmak üzere 37 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayede terörden arındırılan bölgede teröristlerin kış üslenmesini engellemek amacıyla Mehmetçik, şimdi de zor hava ve arazi şartlarında güvenlik korucularının desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Başarılı operasyonların ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının petrol aramaya başladığı Herekol Dağı'nda görevli birlikler, gece gündüz demeden nöbet tutarak bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

Validen moral ziyareti

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, beraberinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile Herekol Dağı'ndaki askerlere moral ziyaretinde bulundu. Tümgeneral İlbaş ve Tuğgeneral Atabay'dan yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Atik, askerlerle sohbet etti.

Vali Atik, Herekol Dağı'nın eteklerinde operasyonda olan askerleri ziyarete geldiklerini belirterek, "Allah'ın izniyle terör örgütüne geçit vermeyeceğiz. Onları açlığa mahkum bırakacağız ve kış üslenmelerine müsaade etmeyeceğiz. Askerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz yoğun bir şekilde operasyonlarına devam ediyor" diye konuştu.

Operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerinin moralinin üst seviyede olduğuna dikkati çeken Atik, bu operasyonlarla örgütün kökünü kazımaya devam edeceklerini vurguladı.

İnlerini kafalarına yıkacağız

Terörle mücadeleye yöre halkının büyük destek verdiğini aktaran Atik, "Teröristler kaçacak delik arıyor, nereye saklanacaklarını şaşırmış durumdalar. İnlerine gireceğiz, inlerini kafalarına yıkacağız. Bu toprakları terörden temizleyeceğiz" dedi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral İlbaş da "Allah'ın izniyle çıkaracak baş bile bulamayacaklar" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
SiirtMehmetçikPervariHerekol Dağı
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