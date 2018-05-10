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Danıştay'dan 'bağımsız yargı' çıkışı

Danıştay'ın kuruluşunun 150. yılı ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla Danıştay Konferans Salonunda tören düzenlendi. Törende konuşan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Yargının ilk ve en temel misyonu, bağımsız ve tarafsız olmaktır" dedi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 17:43
Danıştay'dan 'bağımsız yargı' çıkışı

Danıştay'ın kuruluşunun 150. yılı ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla Danıştay Konferans Salonunda tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

 Törende konuşan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, adaleti tesis etmenin, devletin en temel görevlerinden olduğunu belirterek, bu konuda asıl sorumluluğun yargı mensuplarına düştüğünü söyledi.

Güngör, yargı mensuplarının da bu çok onurlu ve ağır sorumluluk gerektiren adalet dağıtma görevini en iyi şekilde yapma gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Temel hak ve hürriyetlerin, hukuki metinlerde var olmasının tek başına yeterli olamayacağını, hukuk sisteminde de ektin bir güvenceye sahip olması gerektiğini vurgulayan Güngör, hukuk devletinin teminatlarından bir olan idari yargının, insan haklarının güvencesi olduğunu belirtti.

Başkan Güngör, şöyle devam etti:

"Yargının ilk ve en temel misyonu, bağımsız ve tarafsız olmaktır. Bağımsızlık, yargı yetkisini kullanan hakimlerin, yasama, yürütme ile davadaki taraflara ve her türlü etkilere karşı bağımsız olmaları, kimseden emir ya da talimat almadan hukuka ve vicdanlarına göre karar vermeleri anlamına gelmektedir. Tarafsızlık ise hakimlerin, her türlü etkiden uzak, kişisel duygu, düşünce, hayat görüşü, inanç ve değer yargılarından sıyrılarak karar verebilmeleridir. Yargının bağımsızlığı devletin, tarafsızlığı ise hakimlerin görev ve sorumluluğu altındadır. Adaletin her türlü ektiden, yönetme ve yönlendirmeden uzak bir şekilde kendi kurum ve kuralları çerçevesinde gerçekleşebilmesi için yargının bağımsız ve tarafsız olması zorunludur."

AA

Son Güncelleme: 11.05.2018 01:08
Anahtar Kelimeler:
DanıştayYargıZerrin Güngör
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Erdal 2018-05-11 09:21:53

eğer ciddi iseler doğru söylüyor...

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