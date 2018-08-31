Danıştay saldırısı davasında ceza yağdı

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, 1 numaralı sanık Alparslan Arslan'ın da arasında bulunduğu 11 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar Alparslan Arslan ile Erhan Timuroğlu, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Davanın dünkü celsesinde sanık ve avukatlarının, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Daha sonra duruşmaya ara verildi.

Aranın tamamlanması ile birlikte kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Arslan'a, "kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Arslan'a ayrıca yaralanan 4 kişi için de "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 72 yıl hapis cezası verildi. Arslan'ın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 25'er yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis verdi. Sanık Mahmut Güzel'e "silah ticareti yapmak" suçundan 5 yıl hapis verilirken, sanık Erkan Ayyıldız'a aynı suçtan 4 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

"Kasten adam öldürmeye yardım" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüse yardım" ile suçlanan Süleyman Esen, delil yetersizliğinden beraat ederken, sanıklar Aykut Metin Şükre, Kenan Özay ve Selçuk Özkan hakkındaki "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan açılan dava zaman aşımı nedeniyle düştü.

İHA