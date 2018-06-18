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Darbe girişiminde son 111 dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin açılan 287 davadan 176'sı mahkeme heyetleri tarafından karara bağlandı, 111 davada ise darbecilerin yargılanması devam ediyor.

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:25
Darbe girişiminde son 111 dava

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü. Soruşturmaların tamamlanması sonrasına darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 287 davadan bugüne kadar 176'sı karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 631 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar arasında eski 49 general, 418 subay, 101 astsubay, 31 uzman çavuş, bir uzman erbaş, bir emniyet müdürü, 16 askeri öğrenci, 4 mühendis, 2 öğretmen ve 2 polis ile 6 sivil yer aldı.

Eski 9 general, 209 subay, 91 astsubayın da aralarında bulunduğu sanıklardan 887'si için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 647 sanık için de 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti.

Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraatini kararlaştırdı. Yargılamaları devam eden 111 davanın ise yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 18.06.2018 16:56
Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzDavaFetöDarbe
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