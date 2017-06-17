'Darbe Gülen işiyse ABD de ortaktır'

'The Putin Interviews' belgesel filmi için ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone'a demeç veren Putin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin darbe girişiminde yer aldığını hiçbir zaman bana söylemedi. Ama ben şu mantıktan yola çıkabilirim: Eğer Gülen, gerçekten de darbe girişiminde yer aldıysa, o zaman ABD istihbarat güçlerinin olup bitenlerden haberdar olmamasını tasavvur etmek çok zor."
Konuşmasında İncirlik'e de değinen Putin, "Bu arada Amerikan Hava Kuvvetleri, Türkiye’de İncirlik Üssü'nde bulunuyor. Ki İncirlik’teki askerler darbe girişiminde faal görev aldılar" dedi.
Konuşmasında İncirlik'e de değinen Putin, "Bu arada Amerikan Hava Kuvvetleri, Türkiye’de İncirlik Üssü'nde bulunuyor. Ki İncirlik’teki askerler darbe girişiminde faal görev aldılar" dedi.
Haber Merkezi