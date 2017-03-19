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Darbe hazırlıkları 1 Kasım’dan sonra başlamış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin hazırlıkların, 1 Kasım 2015'teki seçimlerden 8 gün sonra, 9 Kasım'da Ankara Ümitköy'de Empati Danışmanlık Şirketi tarafından kiralanan 3 katlı villada yapılan toplantılarla başladığı belirlendi.

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Darbe hazırlıkları 1 Kasım’dan sonra başlamış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen darbe girişiminin çatı iddianamesinde FETÖ mensuplarının darbe teşebbüsünden önce yaptığı hazırlıklara ilişkin bilgilere yer verildi.

Söz konusu villa, sahibi Erdoğan Atilla'dan, internete verilen ilan üzerine 9 Kasım 2015'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "mahrem hizmetler soruşturması"nın şüphelilerinden Serkan Aydın tarafından "Ümitköy Empati Danışmanlık Ticaret ve San. Ltd. Şti." adı altında faaliyet göstermek amacıyla kontrat yapılarak kiralandı. Bu tarihten itibaren villada toplantılar düzenleyen darbeciler, darbeyle ilgili planlama yapmak için villada bir araya geldi.

Darbe girişiminin ardından villada yapılan çalışmada 2009 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesince parmak izi alınan Birol Kurubaş ile eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Ömer Faruk Harmancık'ın parmak izleri bulundu.

AA

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