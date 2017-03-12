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Darbeci askerler hakim karşısına çıkıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen 90 asker ile Hava Harp Okulu'nun 70 öğrencisi, bunlardan sorumlu 3 komutan ve şoför olarak görev yapan 2 erin yargılanmasına, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan salonda başlanıyor.

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Darbeci askerler hakim karşısına çıkıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal girişimine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 12'si tutuklu, 14'ü rütbeli 90 asker İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Sanık sayısı fazla olduğu için duruşmalar, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan salonda yapılacak. Duruşma, bir hafta boyunca sürecek.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından 180 sayfalık iddianamede, soruşturma kapsamında 69 öğrenci ile 3 rütbelinin tutuklandığı, bir öğrenci ile 2 erin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı. AA

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