Darbeci askerler hakim karşısına çıkıyor

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal girişimine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 12'si tutuklu, 14'ü rütbeli 90 asker İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak. Sanık sayısı fazla olduğu için duruşmalar, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında oluşturulan salonda yapılacak. Duruşma, bir hafta boyunca sürecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından 180 sayfalık iddianamede, soruşturma kapsamında 69 öğrenci ile 3 rütbelinin tutuklandığı, bir öğrenci ile 2 erin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı. AA