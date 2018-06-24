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Darülaceze'de oy günü

Darülaceze sakinleri, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için kampüs içerisinde kurulan sandıklarda oylarını kullandı

24 Haziran 2018 Pazar 16:56
Darülaceze'de oy günü

Darülaceze sakinleri, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için kampüs içerisinde kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Okmeydanı'ndaki Darülaceze'de yaşayan sakinlerin oy kullanması için 2 sandık kuruldu. Darülaceze'de kalan yaşlılara ve yürümekte güçlük çekenlere, oy kullanma esnasında kurum personeli yardımcı oldu. 
Sandık görevlileri tarafından, Darülaceze'de kalanlara nasıl oy kullanacakları hakkında bilgi verilerek oylarının kullanılması sağlandı. Bazı yaşlılar ise tekerlikli sandalyeyle oy vermeye geldi. Gözleri görmeyen bir yaşlıya ise kurum personeli yardım etti. 

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze sakinlerinin oylarını huzurlu bir şekilde kullandıklarını dile getirdi. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Darülaceze
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