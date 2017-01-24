Davos'ta iflası ilan ettiler

YENİ MESAJ/ANKARA

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, İsviçre'nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda tartışılan konuları değerlendirerek, "Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı Davos'ta dünyanın bütün paralarını, mallarını hamuduyla beraber yutanlar yani dünyanın elitleri toplandı ve 8 tanesinin 3.5 milyar insanın gelirini paylaştığı bir ortamda kendilerini adeta resmetti. Bunu Davos'un bir fos olduğunu düşünerek söylüyorum. Bunlar kendi dünyalarında da kafalarının karışık olduğunu ifade ettiler. Ciddi bir tedirginlik ve çöküşü yaşıyorlar. Bunu nereden anlıyoruz; kapitalizmin reforme edilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Dayandıkları, güvendikleri tez çökmüştür ve bu ölmüş yapıdan bir çıkış arıyorlar. Tedirginlikleri de şundan; toplumların ve kitlelerin dalgası onlara karşı yönelmiş menfi bir dalga haline gelmiştir" dedi.

Kapitalizmin iflası tescillendi

Davos'ta konuşulanların kapitalizmin çöküşünün itirafı niteliğinde olduğunu ifaden BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Terzi, şunları söyledi: "Davos'ta masada olan en önemli şey işsizlik, işsizlik, işsizlik! Yani biz bu işsizliği küresel bazda nasıl çözeriz diyorlar ama zaten işsizliği oluşturan kapitalizm ve serbest piyasa ekonomisinin temel mantığıdır. İkinci olarak eşitsizliği ortadan kaldıracak bir modelin ortaya çıkması lazım diyorlar. Gerçekten de Brexit dediğimiz İngiltere'nin AB'den ayrılma kararının gerekçeleri içinde toplumun bütün katmanlarında bir eşitsizliğin var olduğu ve huzursuzluğun başlaması var. Aynı zamanda Trump'ın da seçim çalışmalarında ve Amerikan halkının geniş katmanlarının refahı noktasında ve başkentte belli bir zümrenin kaymağı yediği noktasındaki itirazlarına bakacak olursak, sistemin ABD bazında Avrupa bazında temelinde tartışıldığını ve yok sayılmaya doğru gittiğini görüyoruz. Çok önemli bir şey de sürdürülebilir bir büyüme veya sürekli büyümenin bu sistemle artık mümkün olmadığını ifade etmeleridir."

Kapitalizm sessiz bir devrimle tarihe gömüldü

Davos'ta sorun olarak ortaya konan ve çözüm aranan 3 temel başlığa BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli ile birlikte yıllar öncesinden çözüm bulduğunu ifade eden Abdullah Terzi şöyle konuştu: "Prof. Dr. Haydar Baş, bugün Davos'ta masaya yatırılan 3 temel sorunu çözmek üzere bir tez geliştirmiştir. Yani işsizliği yok etmek, tam istihdamı sağlamak, ikincisi gelir dağılımındaki adaleti sağlamak, üçüncüsü de sürekli bir büyümeyi sağlamaktır. Bu çok önemlidir. Kapitalizm gerçekten çökmüştür ve bitmiştir. Sayın Haydar Baş, Milli Ekonomi Modeli'ni 2005 yılında ortaya koyarken, kongreler yaparken kapitalizmin çöktüğünü ifade ederek ve baz alarak yola çıkmıştı. İkinci olarak ABD'de mortgage (tutsat) krizi ile beraber kapitalizmin çöktüğünü ifade etmiş ve Rus siyaset ve bilim adamı Prof. Dr. Victor Minin'in Türkiye ziyaretinde bunu açıkça kendilerine de ifade etmişlerdi. Ve nihayet 27 Şubat 2013'te Rusya Parlamentosu Duma'daki Milli Ekonomi Modeli sunumunda kapitalizmin sessiz bir devrimle tarihe gömüldüğünü söylemiştir. Gerçekten de kapitalizm 2013'te sessiz bir devrimle yıkılmıştı. Şimdi Davos'taki ortak akıl bu dünya böyle gitmez diyor. Sadece finansal hareketlerle bu işler olmuyor diyorlar. O halde bu şekilde Kapitalizmin çöktüğünü de çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Aynı manada Sayın Haydar Baş AB'nin çökeceğini 2005 yılında söylemişti. Yani AB'nin ciddi manada çatırdadığını, çöktüğünü ve bunlara sistem olan kapitalizmin de bir çıkış yolu olmadığını kendileri de ifade etmeye başladılar. Bugün Amerikalılar feryat ediyor, Trump feryat ediyor."

MEM tsunamisi dalgaları ABD ve AB kıyılarını vurdu

"Gerçekten de Prof. Dr. Haydar Baş'ın 27 Şubat 2013 Duma sunumu tsunami etkisi yapmıştır" diyen Dr. Terzi, açıklamasında şu dikkat çekici ifadeleri kullandı: "Bu tsunami dalgaları Avrupa ve ABD kıyılarını ve Davos'un dağlarını vurmuştur. Bu etkiliyi Türk milleti ne zaman hissedecektir. Gerçekten dünyanın milli paralarla ticaret formülünü (ki Sayın Haydar Baş'a aittir bu) uygulamaya başladığı, sosyal devlet projelerini hayata geçirmeye başladığı, Avrupa ülkelerinin vatandaşlık maaşını vermeye başladığı, doğal kaynaklarını millileştirip ülke insanının yararına kullanma tezinin Rusya ve bağlı ülkeler tarafından uygulanır hale geldiği bir dönemde Türk milleti bunu ne zaman gündem edecektir."

Aranan çözüm Milli Ekonomi Modeli'nde

BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, dünyanın gördüğü Milli Ekonomi Modeli gerçeğini Türk milletinin görmesi gerektiğine işaret ederek, "Bugün Türk siyaseti en tepeden icra makamına kadar şundan şikâyetçi; faiz sömürü aracıdır, faizden kurtulmamız lazım diyor, tamam doğru... Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomik terörden bahsediyor, tamam... Doların sömürüsünden bahsediyor, tamam... Ama bu şikâyet etmekle bu dertlerimiz bitmez. Biz duvara her gün bunları yazsak, her gün bunları tekrar etsek yine de bizim hastalığımız geçmez. O halde çareyi kapitalizmde bize serbest piyasa ekonomisini dayatanlarda ve Derviş'in modelinin o gün bugündür 15 yılda ısrarla uygulayanlarda görmemiz asla mümkün değildir. Bugün dünya artık Milli Ekonomi Modeli ile onu insanlığa arz eden Prof. Dr. Haydar Baş'ın görüşleriyle, sosyal projeleriyle ve bunu parti programına alan BTP'nin siyasetiyle beraber şekillenmektedir" dedi.

Kaybeden Türk milleti olmuştur!

BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, Milli Ekonomi Modeli'ne gözünü, kulağını tıkayan Türk milletinin kaybeden taraf olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Neden? Çünkü vatandaşlık maaşı alamamaktadır. Asgari ücreti bin 400 lira seviyesinde kalmıştır. Çocuk maaşı, ev hanımı maaşı alamamaktadır. İş imkânlarından mahrum durumdadır. Bugün Türkiye'de BTP hareketini, Milli Ekonomi Modeli çıkışını ve sosyal devlet projelerini uygulama anlayışını küçültmek, yok saymak asla mümkün değildir. Çünkü bunlar dünyaya mal olmuştur ve tsunami etkisiyle beraber ABD kıyılarından, Avrupa kıyılarından, Davos'un kayak merkezlerinden Türkiye'ye de dönecek ve bütün dünya gibi Türk milleti de, 'Hocam, lütfen Milli Ekonomi Modeli'ni uygula, bu model ihtiyacımız var, biz yanlış yaptık' diyecek noktaya gelecektir."