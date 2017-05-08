Davutoğlu Rumlara büyük bir taviz vermiş

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık döneminde Kıbrıs konusunda, ABD'nin devreye girmesiyle Ankara'nın Rumlar'a kritik bir 'taviz' verdiği öne sürüldü.

Sputnik’in Kıbrıs'ta yayınlanan Cyprus Mail gazetesinden aktardığı haberine göre, Davutoğlu başbakanlık görevindeyken Ocak 2015'te Rum lider Nikos Anastasiadis ile Davos'ta gizli bir görüşme yaptı.

ABD'nin o dönemdeki Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın devreye girmesiyle gerçekleşen görüşmede Davutoğlu, Türkiye'nin 2014'de yaptığı "Türk kıta sahanlığı içinde petrol arama çalışması, savaş nedenidir" açıklamasından vazgeçti.

Davutoğlu, Kıbrıs'ın güneyinde, Türk kıta sahanlığına da dahil olan 6. bölgede Rumların petrol arama ruhsatı vermesine yeşil ışık yaktı.

Davos görüşmesi sonrasında Rumlar, söz konusu 6. bölge için petrol ve doğalgaz arama ruhsatı vermek için ihaleye çıktılar. Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Türkiye, Davutoğlu'nun Davos görüşmesinin ardından Rumlar'ın ruhsat ihalesine ilişkin Dışişleri açıklaması yaptı. Ancak açıklamada, 'casus belli-savaş sebebinden' bahsedilmedi.

Anlaşmayı Anastasiadis bozdu

Cypus Mail haberinde, Davutoğlu'nun bu tavizi, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ile Rum Lider Anastasiadis arasındaki görüşmelerin sonuca doğru ilerlemesi için verdiği, ancak bu anlaşmayı daha sonra bizzat Anastasiadis'in bozduğu bilgisi de yer aldı.

Rumlar'ın, Davutoğlu ile anlaşma çerçevesinde Türk kıta sahanlığına da giren 6. bölge için ruhsat verdiğini, ancak Anastasiadis'in barış sürecinde buna karşılık gerekli adımları atmadığına dikkat çeken gazete, bunun üzerine Türkiye'nin de Davutoğlu döneminde verdiği 'tavizden' vazgeçtiğini yazdı.

Rumlar'ın 6. bölgede ruhsat verip, petrol aramanın önünü açması, buna karşılık Kıbrıs barış görüşmelerinde hiç taviz vermemesi üzerine Türkiye, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini Karpaz'ın güneyine, tam da Rumların ruhsat verdiği 6. bölgeye araştırma yapmaya gönderdi. Ayrıca, Rumlar'ın aynı bölgeye ilk ruhsat verdikleri 2016'daki Dışişleri

Bakanlığı açıklaması yerine, sert ifadeler taşıyan yeni açıklamalar yayınlandı.