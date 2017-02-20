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DEAŞ ile mücadele böyle olmaz!

Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansında "Eski Krizler Yeni Ortadoğu" konulu paneldeki konuşmasının ardından soruları yanıtladı. Türkiye'nin her türlü dini ayrımcılığa ve mezhepçiliğe karşı olduğunu vurguladı.

20 Şubat 2017 Pazartesi 02:54
DEAŞ ile mücadele böyle olmaz!

Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansında "Eski Krizler Yeni Ortadoğu" konulu paneldeki konuşmasının ardından soruları yanıtladı. Türkiye'nin her türlü dini ayrımcılığa ve mezhepçiliğe karşı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce "Ben ne Şii'yim ne Sünni. Ben Müslümanım. Benim dinim Şiilik değil, benim dinim Sünnilik değil. Benim dinim İslam" şeklindeki açıklamalarını hatırlatarak Ortadoğu'da her türlü dini ayrımcılığa karşı olduklarını vurguladı.

Suriye'de terör örgütleriyle nasıl mücadele edilmesine yönelik bir soru üzerine Çavuşoğlu, bu noktada Batılı devletlerin "çifte standardına" dikkati çekti.

Terör örgütleriyle mücadele ederken başka bir terör örgütünü desteklemenin çok yanlış olacağına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Bu, ABD'deki bir önceki yönetimin yaptığı bir yanlıştır. Onlar YPG'ye silah verdiler. PKK o silahların bazılarını aldı. DEAŞ o silahların bazılarını ele geçirdi. Bunlar silahları karşılıklı değiştiriyorlar. DEAŞ, YPG ve diğer terör örgütleri birbirlerine silah satıyor. PKK bu silahları Türkiye'deki terör saldırılarında kullanıyor. Türkiye, ABD'nin bir müttefiki ama bu mücadelede başka bir terör örgütüne niye bel bağlanıyor?"

PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG’nin Suriye'nin barışı ve birlikteliği için çalışmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "YPG daha fazla toprak kazanmak istiyor. Onlar kendi değerlerini paylaşmayan herkesi, Sünnileri, Arapları şehirlerden gitmeye zorluyorlar, bu bir etnik temizliktir" ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 20.02.2017 03:07
Anahtar Kelimeler:
ŞiiSilahTürkiyePKKYPGPydAbd OrtadoğuSünniAleviMezhepçilikMevlüt Çavuşoğlu
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