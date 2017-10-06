DEAŞ Irak'ta çöle hapsoldu

Ortadoğu'da üç yıldan fazla süren kabus sona ererken, dünya üzerinde 30'dan fazla ülkeyi kana bulayan terör örgütü DEAŞ'ın günleri sayılı. Son bir yılda yürütülen çok cepheli etkili mücadele kanlı terör örgütü DEAŞ'ın sonunu getirdi.

Yaklaşık bir yıl önce Musul'a saldırı başlatan Irak ordusu ve milis kuvvetleri, 265 günlük savaşın ardından DEAŞ teröristlerini kentten temizledi. Elindeki en büyük kenti 9 Temmuz'da yitiren örgüt, aynı dönemde Suriye'de de hezimete sürüklendi. DEAŞ'ın Ortadoğu'nun batısındaki en önemli merkezi El Bab, Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı ile Şubat ayında kurtarıldı.

El Bab'ın geri alınmasıyla IŞİD için kabus başlamış oldu ve örgüt hızla doğuya doğru çekilmeye başladı. Fiili başkent ilan ettiği Rakka'yı da kısa süre içinde kaybetmesi beklenen DEAŞ teröristleri, Deyrizor'da da halihazırda yalnızca birkaç mahalleyi kontrol ediyor.

DEAŞ ülkenin orta bölümündeki Humus çevresinde küçük iki bölgeyi elinde tutsa da, bu noktalar artık teröristlerin kontrolündeki ana toprak parçasından yüzlerce kilometre uzakta.

Havice DEAŞ'ın son kalesiydi

Irak ordusu Musul'dan sonra Ağustos ayında Türkmen kenti Telafer'i, 5 Ekim'de de Kerkük'ün batısındaki Havice'yi geri aldı. Havice, teröristlerin Irak'taki son kalesiydi. Kerkük yakınlarında yakalanan DEAŞ teröristlerinin kamyonetlere bindirildiğini gösteren fotoğraflar uluslararası haber ajanslarınca dünyaya servis edildi. Irak ordusu Eylül ayının sonunda nihai hedefi Suriye sınırındaki El Kaim olan yeni bir operasyona daha başladı. Güneyden ilerleyen birliklerin hedefleri arasında aynı hattaki Rava kenti de var. Rusya'nın desteklediği Suriye ordusu da doğuya doğru, Irak sınırına doğru ilerliyor.

DEAŞ kuşatıldı

Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde hilafet ilan eden terör örgütü DEAŞ'ın artık günleri sayılı. İşgal ettiği toprakların yüzde 80'inden fazlasını kaybeden örgüt, halihazırda büyük bir şehir veya ilçeyi elinde tutmuyor. Artık savaş açık arazide ve yerleşim yerlerinin bulunmadığı çölde olacak.

Bugüne kadar yüz binlerce sivili canlı kalkan olarak kullanan teröristler artık açık hedef, tek şansları kaçmak ancak etrafları tamamen kuşatılmış durumda.

Bağdadi'den yeni talimat

Üç yılı aşkın süredir yüzünü kimsenin görmediği IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye ait yeni ses kaydı geçen hafta yayınlandı. Bağdadi, kayıtta militanlarından Batılı ülkelere daha fazla saldırı düzenlemelerini istiyor.

Irak ve Suriye'de gün gün eriyen DEAŞ, 2017 yılının ilk dokuz ayında Fransa, İspanya, İngiltere, Filipinler, Endonezya ve İran gibi ülkelerde saldırılar düzenledi. Sayıları 200'ü aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı. DEAŞ bağlantılı

beş kıtayı kana bulayan terör saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün hunharca katlettiği sivil veya askerlerin sayısının ise on binlerce olduğu tahmin ediliyor.