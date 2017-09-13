DEAŞ militanları Türkiye'ye giriyor

İngiliz Guardian gazetesi, Irak-Şam İslam Devleti'nden (DEAŞ) ayrılan yüzlerce militanın Suriye'nin İdlib kentine yığıldıklarını ve buradan Türkiye'ye girmeye başladıklarını yazdı. Militanların, Türkiye üzerinden Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki ülkelerine dönmeye çalışacakları kaydediliyor.

Guardian gazetesindeki Martin Chulov imzalı habere göre, Suudi Arabistanlı dört militanın kaçakçılara kişi başına 2 bin dolar (yaklaşık 7 bin Türk Lirası) ödeyerek Eylül başında Türkiye'ye giriş yaptıkları belirtiliyor. Guardian, Türkiye sınırının sıkı bir şekilde korunduğunun da altını çiziyor.

Gazete ayrıca DEAŞ Suriye ve Irak'ta toprak kaybetmeye devam ettikçe militanların başka yerlere göçünün geçen yıl boyunca devam ettiğini yazdı. Suriye'den Ağustos ayının sonunda kaçan ismini Abu Saad olarak açıklayan Suudi militan, Türkiye'nin güneyine varmasından birkaç gün sonra gazeteye yaptığı açıklamada "Ben de o zaman ayrıldım" dedi ve şöyle devam etti: "Diğerleri bana daha sonra katıldı ve daha fazlası da geliyor."

HABER MERKEZİ