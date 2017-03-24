DEAŞ saldırdı ABD kazandı!

Ortadoğu coğrafyasında DEAŞ, El Kaide gibi terör örgütlerinin saldırıları yüzünden, bölge ülkelerinin artan askeri harcamaları ABD'nin kasalarını dolduruyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington ve Bağdat arasındaki güvenlik iş birliğine ilişkin son 12 yıla ait bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgi notunda, "Dış Askeri Finansman" (FMS) programı altında 2005 yılından beri Irak'a 22 milyar dolarlık silah satışının onaylandığı bildirildi. Belirtilen rakamın büyük bölümünün Irak hükümeti tarafından finanse edildiği belirtilerek, "Irak, çok farklı segmentte Amerikan yapımı askeri malzemeleri satın alarak savunmasında güçlü bir ABD-Irak işbirliği sergilemiştir" ifadelerine yer verildi.

2016 yılında ise Irak'ın ABD'den 146 adet M1A1 tipi tank, 35 F-16 savaş uçağı, 24 adet IA407 tipi helikopter ve 9 adet de C-130 tipi kargo uçağı satın aldığı açıklandı. Washington'ın Bağdat'a yaptığı bu silah satışlarının ise, ABD'nin Dış Askeri Finansmanlığı (FMS), Aşırı Savunma Maddeleri (EDA), Irak Güvenlik Güçleri Finansmanlığı (ISFF) ve Irak Eğit-Donat Bütçesi (ITEF) programları kapsamında finanse edildiği kaydedildi.

Petrol geliri silaha gitti

Öte yandan "Trading Economics" adlı savunma haberleri odaklı internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Irak'ın askeri harcamaları son on yıl içerisinde hızlı bir artış gösterdi. 2006-2010 arasında yıllık askeri harcaması 3 ila 4 milyar arasında değişen Irak, 2011 yılından itibaren askeri harcamalarını artırmaya başladı.

Irak, 2011 ve 2013 yılları arasında 6 ila 8 milyar dolarlık bir askeri harcama yaparken, terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında Irak'a girmesinin ardından bu rakam daha da arttı. 2014 yılında 9.5 milyar dolarlık bir askeri harcama yapan Irak'ın, 2016 yılında ise yaklaşık 13 milyar dolarlık askeri harcama yaptığı tahmin ediliyor.

En büyük girdisini petrolden sağlayan Irak, gelirinin çoğunu ABD'den satın aldığı silahlara harcamak zorunda kaldı.