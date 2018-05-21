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DEAŞ, Yermük'ü terk ediyor

Terör örgütü DEAŞ, Yermük Kampı'nı Suriye ordusuna devredecek. Yermük Kampı'ndaki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kampı teslim etmeleri şartıyla DEAŞ militanlarının kamptan çıkışına izin verildi

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:48
DEAŞ, Yermük'ü terk ediyor

Terör örgütü DEAŞ, Yermük Kampı'nı Suriye ordusuna devredecek. Yermük Kampı'ndaki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kampı teslim etmeleri şartıyla DEAŞ militanlarının kamptan çıkışına izin verildi. DEAŞ'lıları ve bazı sivilleri taşıyan ilk konvoy kamptan ayrıldı.

DEAŞ'lı teröristlerin 7 otobüsle, Humus ilinde Badiya olarak bilinen çöl bölgesindeki mevcut DEAŞ mensuplarının yanına gideceği açıklandı. Sivilleri taşıyan 9 otobüs ise İdlib'e doğru yola çıktı. Yermük Kampı, Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğunluklu olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı ve 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim bölgesi olarak biliniyor.

Suriye ordusunun ilerlemesinden önce bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ, doğu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrol ediyordu.

Kampın kuzeyinde Suriye ordusu ile DEAŞ arasında kalan bir kilometrekarelik alanı ise hükümet karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam elinde tutuyordu. Nisan ayı sonunda Suriye hükümetiyle yapılan anlaşma sonucu ÖSO ve Heyet Tahrir Şam bölgeden tahliye edilmişti. 

DEAŞ halen Suriye'nin Irak sınırında Deyrizor'da, Humus'un çöl bölgesinde ve Dera'nın batısında sınırlı alanda varlık gösteriyor. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
YermükDeaş
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