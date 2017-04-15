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Defineciler suç üstü yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekipleri definecileri suç üstü yakaladı

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Defineciler suç üstü yakalandı
Bursa’da Lahit bölgesi olarak bilinen ve 24 saat jandarma ve polis tarafından korunan Hisardere köyü yolu üzerindeki zeytinlikte kazı yapmak isteyen 10 kişi yakalandı.
İstanbul’dan geldikleri öğrenilen S.K. (39), R.Ş (36), O.Y. (39), B.C. (52), N.İ. (59), S.T. (36), M.B. (36), İ.T. (30), İ.K. (42) ve T.K. (41) önceki gece saat 2.00 sıralarında Hisardere yolu üzerinde kaçak kazı yapmak istedi. Bölgenin jandarma ve polis tarafından 24 saat boyunca izlendiğini hesaba katmayan defineciler, yanlarında getirdiği suç aletleri ile tarla içinde kıskıvrak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 defineci jandarma eşliğinde sağlık kontrolü için İznik Devlet Hastanesi'ne getirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.T, B.C, N.İ, İ.K, S.T ve O.Y. tutuklanırken, dört kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İHA

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