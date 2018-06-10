Demirören'e son görev

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için Fatih Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erdoğan Demirören'in oğlu Yıldırım Demirören, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eski bakanlardan Mehmet Ağar da katıldı. Törene spor camiasından da katılım yüksek oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, antrenör Ertuğrul Sağlam ve furtbolcular törende yer aldı. Erdoğan Demirören'in naaşı akabinde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. HABER MERKEZİ