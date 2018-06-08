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Demirören hayatını kaybetti

Bu yıl içinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNNTürk’ü satın alarak en büyük medya kuruluşu haline gelen Demirören Holding’in kurucusu Erdoğan Demirören 79 yaşında hayatını kaybetti

08 Haziran 2018 Cuma 14:32
Demirören hayatını kaybetti

Demirören Holding’in kurucusu Erdoğan Demirören, hayata veda etti.

Demirören’in 31 Mayıs’tan bu yana solunum yetersizliği nedeniyle İstanbul’daki Florence Nightingale Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyordu. Hastane Başhekimi Özgür Şamildil düzenlenen basın toplantısında, “Yoğun çaba harcandı, tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyordu. 11.53’te aramızdan ayrıldı” dedi.

Demirören, 1938’de Bursa, İnegöl’de doğdu. Öğrencilik yıllarını İstanbul’da geçirdi. Saint Benoit Lisesi mezunu Demirören, 1956-57 sezonunda Beşiktaş’ta forma giydi. Babasının 1957 yılında vefatı üzerine Sirkeci’de otomobil yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan Oto Kolaylık şirketinin başına geçti. Erdoğan Demirören, Oto Kolaylık’ın ardından 1968’de Alman Kolbenschmidt şirketinin lisansıyla üretim yapan Parsat Piston Fabrikası’nı kurdu.

1970’lerde gaz sektöründe büyük atılım yapan Demirören, önce Avram Laçin’in 1960’larda kurduğu Milangaz şirketini 1972’de satın aldı. Demirören daha sonra 1975 yılında Güneşgaz, Likidgaz, Mutfakgaz şirketlerini, 1978’de de Demirören Tüp İmalat Fabrikası’nı kurdu. Demirören Holding’in diğer sektörlere açılması ise AK Parti iktidarı döneminde oldu. O tarihe kadar 8 şirket kuran Demirören 2004-11 yılları arasında mermer, gayrimenkul, liman, inşaat, petrol ve medya sektöründe 8 yatırım yaptı. Demirören Holding’in adı en son olarak Doğan Holding’den medya grubunu satın almasıyla duyuldu.

Medyaya açıldı

Demirören Holding böylece Türkiye’nin en büyük medya şirketi haline geldi. Demirören Holding’in medya sektöründeki ilk yatırımı 2011’de Milliyet ve Vatan gazetelerini Doğan Holding’den almak olmuştu. Milliyet’in 2013 yılında İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan ile devlet arasında yürütülen görüşmelerin tutanağını yayımlaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan “Eğer gazetecilik buysa batsın böyle gazetecilik” dedi ve ardından haber gazetenin internet sitesinden kaldırıldı.

2014’te yayınlanan ses kayıtlarında, bu haberin ardından Demirören’in Erdoğan’a “Üzdüm mü seni patron” dediği, Erdoğan’ın ise “Valla duman ettiniz” diye cevap verdiği duyuluyordu. Kayda göre Demirören’in bir araya gelme teklifine “Neyini bir araya geleyim ben, böyle bir rezillik olur mu ya!” diye karşılık veren Erdoğan, haberi yapanlar hakkında “namussuz” demişti.

Erdoğan’ın gezilerine Milliyet gazetesinden kimseyi almayacağını söylediği, Demirören’in ise telefon konuşmanın sonunda ağlayarak “Nasıl girdim bu işe ya, kim için” dediği duyuluyordu.

Demirören’e ait gazetelerin mevcut toplam tirajı 900 bine yakın. Bu da Türkiye’deki günlük 3,1 milyon gazete satışının üçte birine yakın bir oranının (yüzde 31.6) Demirören Holding’in kontrolünde olması anlamına geliyor.

Doğan Medya Grubu’nun adı Perşembe günü demirören Medya Grubu olarak değiştirilmişti! 79 yaşında hayatını kaybeden Demirören’in cenazesi Pazar günü Fatih Camisi’nden kaldırılacak.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 09.06.2018 02:59
Anahtar Kelimeler:
Hayatını KaybettiDemirören
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