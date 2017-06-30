Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Demirtaş hakkında fezleke hazırlandı

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, fezleke hazırlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 15 Ağustos 2016'da merkez Yenişehir ilçesi Büyükşehir Belediyesi önünde Demirtaş'ın Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında DBP'li belediyelere yapılan görevlendirmelere tepki amaçlı basın açıklaması yaptığı anımsatıldı. Fezlekede, Demirtaş'ın görevlendirme yapılan belediyelere ilişkin yaptığı açıklamaya da yer verildi

Bu haber kez okundu.

Demirtaş hakkında fezleke hazırlandı

Ayrıca Demirtaş'ın fezlekede yer alan açıklamasının bazı bölümlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin olarak söylediği sözlerin de "hakaret" içerdiği bildirildi. Anayasanın 83. maddesine istinaden Demirtaş'ın dokunulmazlığının  kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. Demirtaş'ın halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedilen fezlekede, belirtilen suçtan dolayı hakkında soruşturma  yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığın kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği vurgulandı. Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç işlemeye alenen tahrik etmek" suçlarından 1 yıl  10 aydan 10 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılacak. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Demirtaş Hakkında Fezleke HazırlandıTerörHDPDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı2016
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100