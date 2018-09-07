Demirtaş ve Önder'e hapis cezası

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş, SEGBİS ile bağlanırken, tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder salonda hazır bulundu.

HDP'li bazı milletvekilleri de duruşmayı izledi. Demirtaş ve avukatlarının usule ilişkin itirazları mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Son savunmasıyla ilgili olarak söz verilen sanık Selahattin Demirtaş, sağlık sorunları nedeniyle ring aracına binemediğini, SEGBİS ile duruşma salonuna bağlanılmasının kendi tercihi olduğunu belirterek, "Adil yargılama talep ediyoruz. Biz savunmadan kaçmıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin tanınmış, en aktif siyasetçilerindenim. İki kez cumhurbaşkanı adayı oldum. Ben nerede ne konuşmuşsam noktasına kadar arkasındayım. Ben savunma yapmaya her zaman hazırdım." dedi.

Söz verilen tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder de Demirtaş'ın söylediği her şeye katıldığını ifade ederek, "Sayın heyet, benim de size güvenim yok. Bu mahkemenin hiçbir aşamasında adil yargılama duygusu geçmedi. Mitingde konuşma sürem 3 dakikadır." diyerek iddianamede belirtilen suç unsuru konuşmayı yapmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanık Selahattin Demirtaş'ı, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, sanık Sırrı Süreyya Önder'i de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

AA