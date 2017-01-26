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Demokrasi geri viteste

Dünyada geçen yıl 70 ülkenin demokrasi puanı gerilerken, sadece 38 ülkenin demokrasi puanı artış gösterdi. Demokrasi liginde gerileyen ülkeler arasında ABD de yer alıyor. ABD, geçen yıl ‘tam demokrat’ ülke özelliğini kaybetti. Türkiye ise 2015’e göre 2 basamak daha geriledi

26 Ocak 2017 Perşembe 18:30
Demokrasi geri viteste

RECEP BAHAR/HABER-ANALİZ

Gittikçe otoriter yönetimlerin egemen olduğu dünyada ‘demokrasinin güç kaybettiği ülkeler’ kervanına ABD de katıldı. İngiliz Economist dergisinin yan kuruluşu Economist Intelligence Unit’in (Economist Bilgi Toplama Birimi) hazırladığı yıllık Demokrasi Endeksi’ne göre ABD’nin demokrasi puanı 2016’da 7.98’e indi.

Ülkenin demokrasi puanı 2015’te 8.05 idi. Böylece ABD, ‘tam demokrasi’yi gösteren 8.0 eşiğinin altına inmiş oldu. ABD ile aynı grupta yer alan diğer ülkeler ise Yunanistan, Fransa ve Japonya...

Üstelik bu düşüş Demokrat Partili Obama’nın başkanlığı döneminde gerçekleşti. Endeksi hazırlayan Economist Intelligence Unit, not düşüşünün Trump’ın politikalarının bir sonucu olmadığını, girilen politik kulvarın Trump’ın başkan seçilmesinde etkili olduğunu kaydetti.

‘Tam demokrat’ ülke kalmadı gibi

Demokrasi Endeksi’ne göre dünyada ‘tam demokrasi’ye sahip ülkeler ise şunlar: Avustralya, Yeni Zelanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, Danimarka, İspanya, Uruguay, İngiltere, Finlandiya, İsveç, Norveç, İzlanda, İrlanda. Ülkelerden sadece 16’sı ‘tam demokrasi’ kategorisinde yer bulurken, 57 ülke ‘defolu demokrasi,’ 40 ülke ‘karma rejim,’ 51 ülke de ‘baskıcı rejim’ diye nitelendi.

70 ülkede düşüş var

Economist Intelligence Unit’in incelemesine göre 70 ülkenin ‘demokrasi notu’ geriledi, 38 ülkeninki ise arttı. İngiltere’nin demokrasi notu ise Haziran 2016’da yapılan Brexit referandumuna yüzde 72.2’lik katılım sayesinde artış gösterdi. Demokrasi liginin tepesinde 10 üzerinden 9.93’lük notla Norveç yer alıyor. En dipte ise 1.08 puanla Kuzey Kore bulunuyor. Demokrasi Endeksi, “seçim süreci ve çoğulculuk, işleyen hükümet, siyasi katılım, demokratik siyasi kültür ve sivil özgürlükler” kategorileri altında 6o göstergeye göre saptanıyor.

Amerika  demokrat değil

Birçok uzman ABD’nin bir demokrasi değil cumhuriyet olduğunu savunuyor. Uzmanların buna gösterdiği gerekçeler ise şöyle:

* ABD’de sarsılmaz iki parti sistemi var. Ülkede başka partiler bulunsa da, bunlara yaşam hakkı tanınmıyor.

* Sadece parası olan ya da para bulabilecekler seçimlerde aday olabiliyor.

* Seçime katılım oranının düşük olması demokrasiyi zedeliyor.

* Çıkar gruplarının Kongre’yi biçimlendirmesi demokratik kurumları zayıflatıyor.

* Ülkeyi yönetenler sık sık tehditler üreterek temel hak ve hürriyetleri baskı altına alabiliyor.

* Hillary Clinton başkan adayı olsa da kadınların senatör veya Temsilciler Meclisi üyesi olması oldukça güç.

Türkiye’nin puanı geriledi

Economist Intelligence Unit’in Demokrasi Endeksi’nde Türkiye ‘sarı renkli’ ülkeler arsında yer aldı. Türkiye’nin bulunduğu kategoride yer alan diğer bazı ülkeler ise şunlar: Ukrayna, Irak, Pakistan, Nepal, Myanmar, Tayland, Kamboçya, Malezya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Paraguay, Madagaskar, Tanzanya, Kenya... Türkiye’nin puanı 2016’da 5.04’e geriledi. Bu puan 2015 yılında 5.12’ydi.

Son Güncelleme: 27.01.2017 13:10
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Demokrasi Geri VitesteDemokrasiABDTürkiyeABAmerika
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