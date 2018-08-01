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'Denetim sisteminde büyük zaaf var'

İnşaat Mühendisleri Odası, Beyoğlu'ndaki bina çökmesinin ön raporunu hazırladı

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:40
'Denetim sisteminde büyük zaaf var'

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, Beyoğlu Sütlüce'de bir binanın toprak kayması sonucu çökmesine ilişkin "Olayda dahli bulunanların sorumluluk üstlenerek özeleştiri yapması, yanlışların tekrarlanmasını önleyecek bir işleyişi hayata geçirmesi gerekmektedir" dedi. Suna, oda binasında düzenlenen basın toplantısında, Sütlüce'de 4 katlı apartmanın zemininde toprak kayması oluşması sonucu çökmesine ilişkin İMO tarafından hazırlanan ön teknik değerlendirme raporunu basın mensuplarıyla paylaştı.

İMO İstanbul Şubesi'nin olaydan hemen sonra bir heyet oluşturarak bölgeye gönderdiğini, heyetin ağırlıkla gözleme dayanarak ön teknik değerlendirme metnini hazırladığını anlatan Suna, "Yıkılan binanın çapraz altında bulunan inşaatın temel kazısı derinleşince binanın dayanma yapısı çökmüş, oturduğu zemin boşalmış, bina birkaç saat içerisinde temel kazısı yapılan parsele doğru devrilerek yıkılmıştır. Zemindeki boşalmaya eş zamanlı olarak binanın kaydığının tespit edilmesi can kaybını önlemiş, ancak telafisi zor maddi kayıp meydana gelmiştir" bilgisini verdi.

Sütlüce'deki bina ile Ümraniye'deki perde duvarının yıkılma nedenlerinin örtüştüğünü anlatan Suna, şu değerlendirmelerde bulundu: "Çünkü sorun yapı üretim ve denetim sistemindeki zaaflardan kaynaklanmaktadır. Bu olayın sorumlusu son derece doğal olan sağanak yağış değildir. Sorumluluk, 2753 ada 28 parselde derin kazı gerektiren inşaat faaliyetine, mevcut duvarı yeteri kadar güçlendirmeden izin veren proje müellifi, yapı denetim firması, müteahhit ve belediyenindir.

Olayda dahli bulunanların sorumluluk üstlenerek özeleştiri yapması, yanlışların tekrarlanmasını önleyecek bir işleyişi hayata geçirmesi gerekmektedir. Aksi halde bu ve buna benzer olaylar yaşanmaya devam edecektir. İMO, Sütlüce olayında meslektaşlarının ne derece sorumluluğu bulunduğunu tespit edecek, sürecin takipçisi olacak, mevzuatın ve kanunun verdiği yetkiyi kullanmaktan imtina etmeyecektir."
HABER MERKEZİ

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