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Deniz Baykal yoğun bakımda

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş ise doktorlarla birlikte yaptığı açıklamada "Ben de kendisini gördüm, kendisiyle de konuştum. Bilinci gayet açık, konuşabiliyor.Güç kaybında da geriye dönüş görülüyor. Ayağı oldukça toparlandı. Elindeki de iyileşme sürecinde. Bu tedavi devam edecek. Tahmin ediyorum 48 saat yoğun bakımda takibi olacak, tedavileri yapılacak. Öksürükle uyanmış olması büyük bir şans, uyanmayabilirdi de" dedi.

16 Ekim 2017 Pazartesi 10:45
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Deniz Baykal yoğun bakımda

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gece rahatsızlanan Baykal, özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Baykal, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, Baykal'ın eşi Olcay Baykal, eşinin hastaneye kaldırılması üzerine Ankara'ya gitmek için Antalya'daki evinden havalimanına hareket etti.

Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki konutundan 2 yakınıyla birlikte çıkan Olcay Baykal, soruları yanıtsız bıraktı.

Baykal'ın yakınları çok acil Ankara'ya gideceklerini söylediler.

Anjiyo yapıldı

Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Deniz Baykal'ın sabah erken saatlerde solunum sıkıntısı, yüksek ateş ve çarpıntı şikayetleriyle önce özel bir hastaneye kaldırıldığını belirten Bingöl, sonrasında ileri tetkik yapılmak üzere İbn-i Sina Hastanesi'ne transfer edildiğini söyledi.

Bingöl, "Bir pıhtı sonucu damar tıkanıklığı söz konusuydu ancak yapılan anjiyoyla damar açıldı, o pıhtının yarattığı sorunlar giderildi. Şu anda durumu iyi. İşlem bitmek üzere, oradan da yoğun bakıma alıp ilaçla takip edecekler. Korkulacak bir şey yok." bilgisini verdi.

Beyne giden bir damarda tıkanıklığın olduğunu ifade eden Bingöl, damarın tümüyle kapanmadığını, kısmi tıkanıklığın giderildiğini kaydetti.

Hastaneden son açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş ise doktorlarla birlikte yaptığı açıklamada "Ben de kendisini gördüm, kendisiyle de konuştum. Bilinci gayet açık, konuşabiliyor.Güç kaybında da geriye dönüş görülüyor. Ayağı oldukça toparlandı. Elindeki de iyileşme sürecinde. Bu tedavi devam edecek. Tahmin ediyorum 48 saat yoğun bakımda takibi olacak, tedavileri yapılacak. Öksürükle uyanmış olması büyük bir şans, uyanmayabilirdi de" dedi.

Baykal'ın eşi Olcay Baykal, haberi alır almaz Antalya'dan Ankara'ya gitmek için yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Baykal'ın durumu ile ilgili hastaneden bilgi aldı. Hastanede Baykal'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kendisini gördüm, konuştuk sağlık durumu iyi ama önümüzdeki süreç kritik" dedi.

AA

Son Güncelleme: 16.10.2017 17:52
Anahtar Kelimeler:
CHPAnjiyoDeniz Baykal
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