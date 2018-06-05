Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97823
ALTIN
191.914
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1600
EURO
5.3841

Deniz hayatı can çekişiyor

Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı Akdeniz ülkelerinde yapılan bir araştırmaya göre deniz kirliliği nedeniyle caretta caretta kamplumbağalarının yarısından çoğunun sindirim sisteminde plastik bulunuyor

05 Haziran 2018 Salı 15:45
Deniz hayatı can çekişiyor

Avrupa Birliği'nin sponsorluğunda, denizlerdeki çöplerin deniz canlıları üzerindeki etkilerinin incelendiği INDICIT projesi kapsamında yapılan araştırmada 187'si canlı, 424'ü ölü olmak üzere 611 caretta caretta incelendi. Caretta caretta'ların yüzde 53'ünün sindirim sisteminde plastik kalıntısına rastlandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre ölmüş olan kamplumbağaların yüzde 63'ünün sindirim sisteminde plastik bulunurken, canlı olanların yüzde 31'inin dışkısında plastik kalıntısı tespit edildi.

Araştırma, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Tunus ve Türkiye'den kurumların katkılarıyla yapıldı. İtalya'dan araştırmaya katılan Çevre Bakanlığı'na bağlı Çevre Koruma ve Araştırma Yüksek Enstitüsü (ISPRA) tarafından açıklanan sonuçlara göre, örneğin İtalya kıyılarında incelenen kaplumbağaların, Fransa'da satılan bir gıda ürünün ambalajını yuttuğu da görüldü.

Kaplumbağaların içleri atıklarla dolu

İtalya'da incelenen kamplumbağaların sindirim sisteminde plastik şişe kapakları, pipetler, olta ipi ve kancalar bulundu. INDICIT projesi kapsamında yapılan araştırmanın sonuçları, ISPRA tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle duyuruldu. ISPRA'nın basın açıklamasında "Dünya Çevre Günü: Deniz kaplumbağalarının içi plastikle dolu" denildi.

Açıklamada, "Caretta caretta'lar, Akdeniz'de plastiklerin miktarı ve yayılma dinamiklerini incelemek için bir göstergedir. Plastik malzemeler, denizde ve plajlarda bulunan atıkların yüzde 80'inden fazlasını teşkil ediyor. Türlerinin geniş bir coğrafyaya yayılıyor olması, farklı habitatlarda mevcut olmaları ve denizdeki atıkları yeme özellikleri, plastiklerin deniz faunasına etkilerini belirlemek için caretta caretta'ları iyi bir gösterge kılıyor" denildi. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
Deniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli para olmadan tam bağımsızlık olmaz
Milli para olmadan tam bağımsızlık olmaz
ABD sivilleri katletti
ABD sivilleri katletti
BRICS işbirliğini güçlendiriyor
BRICS işbirliğini güçlendiriyor
Yılda 4.5 milyon turist çıkacak
Yılda 4.5 milyon turist çıkacak
Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı getirildi
Emlak komisyonlarına yüzde 4 sınırı getirildi
3 aşamalı yol haritası
3 aşamalı yol haritası
Türkiye'nin en değerli markası THY
Türkiye'nin en değerli markası THY
1999 depremi domino etkisiyle oldu
1999 depremi domino etkisiyle oldu
Minibüsçüler eylem yaptı
Minibüsçüler eylem yaptı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim