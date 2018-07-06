Denizde kum, Hintlilerde para!

Hindistan’ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl ve Micharu Gupta’nın oğulları Rahul Gupta ile Sunil ve Rahmi Agarwal’ın kızları Harshita Agarwal düğünlerini yapmak için Bodrum’u tercih etti.

Inventum Global tarafından organize edilen masalsı düğün 4 Temmuz’da başladı. 7 Temmuz’a kadar devam edecek olan düğün, Lux Bodrum Hotel’ de gerçekleşiyor. Düğün için Hindistan’dan 250 kişilik misafir grubuna karşılık yaklaşık 300 kişilik özel ekip Bodrum’a geldi.

Hindistan’ın en varlıklı ilk 20 ailesi içinde bulunan düğün sahipleri, aylar öncesinden hazırlıklara başlanan düğün için hiçbir harcamadan kaçınmadı. Farklı etkinlikler ve sanatçılarla renklenen düğün için seçkin davetliler, THY'den özel olarak kiralanan A330 ile Hindistan’ın Bombay kentinden direkt olarak Bodrum’a geldi. Hint grup pazarının lider şirketi Inventum Global tarafından organize edilen düğün, Hint basını tarafından da yakından takip ediliyor. HABER MERKEZİ

