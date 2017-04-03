"Denize dökeriz" diyen CHP'li vekile soruşturma

Referanduma iki haftadan daha az bir zaman kaldı.

Süre daraldıkça tartışmaların dozu da artıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 temmuz için kullandığı kontrollü darbe açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'dan sert tepki geldi.

"kontrollü darbe" tartışması sürerken iktidar ile CHP arasındaki bir de "denize dökme" polemiği yaşanıyor.

CHP'li vekile soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, bir televizyon kanalında yayınlanan 'Halk Arenası' programında konuşan Bozkurt hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un şu sözleri oldu.

Bozkurt'un, televizyon programında, "Diyelim ki 'evet' çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye, Sakarya'ya, Dumlupınar'a... Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz"

Erdoğan: Sana adım attırmazlar

Bu açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma açılan CHP milletvekiliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki mitingde "Ana muhalefetin bir vekili çıkmış evet diyenleri İzmir'de denize dökmekten bahsediyor. Ya bu ne terbiyesizliktir. Haddini bil ya. Sen kimsin ya. Sen kimi nereden denize döküyorsun ya. Sana adım attırmazlar adım. Sen bu milleti ne zannediyorsun ya. Bu ne terbiyesizlik. Sen ne biçim genel başkansın ya. Sen bu milletvekiline şu lafları ettikten sonra kalkıp da ağzının payını nasıl vermezsin.” dedi.

Başbakan’dan sert sözler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddialarına sert tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Şu kepazeliğe bak. Millet uçurumun kenarından dönmüş, 15 Temmuz darbe mi, değil mi diye hiç yeri olmayan bir konuyu gündeme getiriyor" dedi. 'İzmir'den denize dökeriz" diyen CHP'li vekile de sert çıkan Yıldırım," "Alçak sen kimsin Türk milletine hakaret ediyorsun" diye konuştu.