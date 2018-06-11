Denizlerin kalitesi artık internette

Türkiye'deki plajların tüm özelliklerinin ve su kalitesinin 7 gün 24 saat öğrenilebileceği "Yüzme Suyu Takip Sistemi" hizmete girdi. Vatandaşlar, "www.yuzme.saglik.gov.tr" internet sitesine girerek, bu hizmetten yararlanabilecek. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, birey ve toplum sağlığının korunması amacıyla her yıl yüzme sezonu içerisinde denize ve göle kıyısı olan 34 ilde deniz ve göl sularında bakteriyolojik izleme çalışmaları yapılıyor. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen takvime göre, sezon boyunca yüzme alanlarından 15 günde bir bakteriyolojik numuneler alınıyor. Alınan numuneler koliform, Fekal koliform ve Fekal streptokok parametreleri açısından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analiz ediliyor. Analiz sonuçları sezon içerisinde Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği'nde belirlenen zorunlu ve kılavuz değerlere göre değerlendiriliyor ve kalite açısından "çok temiz", "iyi kalite/ yüzülebilir" ve "yüzülemez" şeklinde sınıflandırılıyor.

Yüzme sezonu sonunda ise tüm analizler değerlendirilerek yüzme alanının kalitesi "Mükemmel kalite (A sınıfı)", "İyi Kalite (B Sınıfı)", "Kötü kalite (C Sınıfı)" ve "Çok Kötü Kalite/Girilmesi yasak (D Sınıfı)" şeklinde sınıflandırılıyor. Yapılan bu izleme çalışmalarına ait veriler Sağlık Bakanlığı Çevre Sağlığı Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında elektronik olarak takip ediliyor. Bu kapsamda, yüzme alanlarına ait yüzme suyu analiz sonuçları "Yüzme Suyu Takip Sistemi" internet sayfasından halkın erişimine sunuldu. Söz konusu sitede, yüzme suyu analiz sonuçlarının yanı sıra plaja ait duş, tuvalet, restoran, cankurtaran, ilk yardım olanağı, gözetleme kulesi varlığı, su sporlarının yapılabilirliği, engellilerin erişimi, evcil hayvan girişi, otopark gibi bilgiler de yer alıyor. AA