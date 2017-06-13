Deprem uyarısı! Ürkütücü ama gerçek

İzmir merkezli 6.2 şiddetindeki deprem Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Depreme ne kadar hazırlıklı olduğumuz tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, olası İstanbul depremi için “Yaklaşık boyutlarını hep söylüyoruz; 7'nin üzerinde bir deprem olacağı, bazı bilim adamlarına göre 7.2 olacak, 7.5 senaryoları var. Ama 7'nin üzerinde olacağı kesin. Bilemediğimiz tek şey bunun zamanı" dedi.

Uzmanlara göre İstanbul'u vuran 17 Ağustos depreminin üzerinden 18 yıl geçmiş olmasına rağmen depreme hazırlık anlamında bir arpa boyu yol alınabilmiş değil. Bilakis bir deprem ülkesinde asla yapılmaması gereken hatalar yapılmaya devam ediliyor.

Bu hatalardan bir tanesi de deprem benzeri olası bir afet durumunda insanların toplanacağı toplanma alanlarının imara açılması. İstanbul'da afet sonrası toplanma alanı olarak belirlenen 470 noktadan 300'ü imara açıldı ve üzerlerine alışveriş merkezleri, gökdelenler ve benzin istasyonları inşa edildi.

Ürkütücü tablo

Deprem kuşağında yer alan İstanbul’da muhtemel bir deprem sonrası çadır kurulacak ve toplanılacak alanlar imara açıldığı için depremde hayatta kalanların işi hayli zor olacak. Uzmanların açıklamaları İstanbul için tablonun ürkütücü olduğunu ortaya koyuyor. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Cemal Gökçe’ye göre İstanbul’un durumu 1999’dan çok daha kötü durumda.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman ise “İstanbul’da olası bir depremden sonra çadır kentlerin kurulabileceği, insanların sığınabilecekleri ve acil insani ihtiyaçlarını giderebilecekleri organize açık alanlara ihtiyaç duyulacak. Bu kapsamda belirlenen deprem toplanma alanlarının neredeyse hepsi kent merkezinde yer alan kamu mülkü olan büyük araziler. Bir afet anında organize edilmesi gereken hizmetleri sağlayabilecek olan arazilerin hepsi kamu mülkü. Fakat imar planı değişiklikleri ile yapılaşma izni verilerek satıldığından bugün bu alanların neredeyse tamamını kaybettik ve elimizde sadece büyük park/rekreasyon alanları kaldı” dedi.

Toplanma alanlarında gökdelenler yükseldi

İstanbul’da deprem toplanma alanı olarak belirlenen ama daha sonra imara açılarak üzerinde rezidanslar ve AVM’lerin yükseldiği alanlardan bazıları şunlar:

- Ali Sami Yen Stadyumu

- Likör fabrikasının bulunmuş olduğu arazi

- Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü

- 46 dönümlük İETT arazisi

- Kadıköy’de eski Otosan fabrikasının arazisi

- Eski meteoroloji binası

- Ataköy’de oldukça geniş bir alan

- E-5 üzerinde Devlet Malzeme Ofisi





İstanbul’un en riskli ilçeleri

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından 2015’te hazırlanan ‘İstanbul Kentsel Dönüşüm Stratejik Planı’na göre can kaybı ve hasar açısından İstanbul’un en riskli 10 ilçesi; Fatih, Bahçelievler, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören ve Zeytinburnu.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL