Depremin maliyeti de ürkütücü

Büyük can ve mal kaybına neden olan, 18 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 40 bin kişinin yaralandığı, 130 binin üzerinde binanın yıkılarak 380 bine yakın konut ve işyerinin zarar gördüğü Marmara Depremi’nin üzerinden 19 yıl geçti. Uluslararası Afet Veri Tabanı (EM-DAT) sitesinde yer alan bilgiye göre Marmara Depremi, 20 milyar dolar ekonomik kayıp ile 1900-2009 yılları arasında meydana gelen depremler arasında 6. büyük deprem olarak kayıtlara geçti.

DASK oranı yüksek

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Marmara Depreminin gerçekleştiği 1999 yılında sigortalılık oranının düşük olması nedeniyle meydana gelen 20 milyar dolarlık hasarın sadece yüzde 5’i sigorta şirketleri tarafından karşılanabildi. O dönemde ülke genelinde sadece 500 bin civarında konut deprem teminatlı konut sigortası güvencesi altındaydı. Bugün her iki konuttan biri DASK güvencesi altında.

DASK’ın tek bir hasarda ödeme gücü yaklaşık 17 milyar TL.” Muhtemel İstanbul depreminin 150 milyar dolar ekonomik kayba neden olacağını öngördüklerini belirten Gülen, meydana gelen hasarın 15 milyar dolarının sigorta sektörü tarafından karşılanacağını söyledi. Zorunlu deprem sigortasının binanın kaba inşaat halini kapsadığını, eşya ve arsa değerini karşılamadığını, konutun değeri ne olursa olsun en yüksek teminatın 190 bin TL olduğuna da işaret eden Uğur Gülen, “Konutun değerinin DASK tarafından verilen teminat tutarını aşması durumunda, sigortalıların aşan kısım için konut sigortası ile ek teminat satın alması gerekiyor" dedi.

Her iki konuttan biri DASK'lı

DASK verilerine göre, Türkiye’deki sigortalılık oranı yüzde 48.60... Bölgesel olarak incelendiğinde Marmara yüzde 58.60’lık sigortalılık oranı ile ilk sırada yer alırken, Marmara Bölgesi’ni yüzde 46.60 ile İç Anadolu, yüzde 47.30 ile Ege, yüzde 41.40 ile Akdeniz, yüzde 41.20 ile Karadeniz, yüzde 34.40 ile Güney Doğu Anadolu, yüzde 38.20 ile Doğu Anadolu Bölgesi takip ediyor.