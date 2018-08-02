Dereceye girenlerin tercihi Cerrahpaşa Tıp

Aydın, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birincisi Mustafa Emir Gazioğlu'nu makamında ağırlayarak, okul ve imkanlar hakkında bilgi verdi.

Yeniden yapılanmadan sonra üniversite bünyesinde sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yer almayacağını dile getiren Aydın, "Bunun yanında orman, veteriner, mühendislik, spor bilimleri, Florence Nightingale hemşirelik, sağlık bilimleri gibi 8 fakülte daha bulunuyor. Ayrıca bir de diş hekimliği fakültesi kurmayı düşünüyoruz.

Mevcut kampüs içerisinde yerleşecek. Ayrıca işletme, iktisat ve eczacılık fakültesi şeklinde devam edecek. Devredilen fakültelerin tamamı İstanbul Üniversitesi'nden alanları, lokasyonları, öğretim kadrosu ve laboratuvar imkanlarıyla beraber alındı" diye konuştu.

Aydın, şöyle devam etti: "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni en üst baremde yer alan öğrenciler tercih ediyor. Özellikle üniversite sınavında, İngilizce tıbba ilk 350, Türkçe tıp bölümüne de ilk bin 700'de yer alan öğrenciler giriyor. 2 milyon kişinin girdiği bir sınavda, bu veriler ciddi bir başarıyı gösteriyor."

AA