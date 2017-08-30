Devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı

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Geçit töreni bu yıl da olmadı

Geçtiğimiz yıl, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tankların ve askeri araçların yer aldığı geçit töreni kaldırılmıştı. O tören bu yıl da yapılmadı, yerine dün saat 13.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ulus'ta bulunan Birinci Meclis arasında yürüyüş düzenlendi.



Kutlamalar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Gölbaşı üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Resmi törenlerin son durağı yine Beştepe oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonuna bakanlar ve milletvekillerinin yanısıra sanat, spor ve iş dünyası ile çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.