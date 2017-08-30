Devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı

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Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Atatürk'ün huzuruna çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve deftere yazdığı metni okudu. Mesajında "Ülkemiz tehditleri kaynağında etkisiz hale getirecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Büyük Zafer'in 95. yıldönümünü birkez daha iftiharla kutluyoruz.
Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasının müjdecisi olan bu tarihi zaferi Malazgirt'ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin çok önemli bir halkası olarak görüyoruz. 30 Ağustos'ta kazandığımız zaferden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi kurarken hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştik.
Türkiye çizdiğiniz hedefler doğrultusunda yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi sergilenen destansı direniş ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun." Resmi törenlerin ikinci adresi ise Beştepe oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul etti.
Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve deftere yazdığı metni okudu. Mesajında "Ülkemiz tehditleri kaynağında etkisiz hale getirecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları yazdı: "Aziz Atatürk, Büyük Zafer'in 95. yıldönümünü birkez daha iftiharla kutluyoruz.
Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasının müjdecisi olan bu tarihi zaferi Malazgirt'ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin çok önemli bir halkası olarak görüyoruz. 30 Ağustos'ta kazandığımız zaferden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi kurarken hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştik.
Türkiye çizdiğiniz hedefler doğrultusunda yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi sergilenen destansı direniş ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun." Resmi törenlerin ikinci adresi ise Beştepe oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul etti.
Geçit töreni bu yıl da olmadı
Geçtiğimiz yıl, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tankların ve askeri araçların yer aldığı geçit töreni kaldırılmıştı. O tören bu yıl da yapılmadı, yerine dün saat 13.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ulus'ta bulunan Birinci Meclis arasında yürüyüş düzenlendi.
Kutlamalar kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timleri Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Gölbaşı üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Resmi törenlerin son durağı yine Beştepe oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonuna bakanlar ve milletvekillerinin yanısıra sanat, spor ve iş dünyası ile çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.