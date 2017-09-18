Yazarlar GÜNDEM SPOR OTOMOTİV DÜNYA EKONOMİ TOPLUM YAŞAM SAĞLIK DİN BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR ARŞİV
BİST
106535
ALTIN
146.655
DOLAR
3.4862
STERLİN
4.6981
EURO
4.1597

Deyrizor petrolleri PKK/PYD’nin oluyor

Terör örgütü DEAŞ'ın direnmeden çekildiği, 11 önemli petrol yatağının bulunduğu Irak sınırındaki Deyrizor kenti hızla terör örgütü PKK/PYD'nin eline geçiyor. Bu bağlamda ABD'nin planı, PKK/PYD'yi petrol zengini yapmak

18 Eylül 2017 Pazartesi 16:01
100 Okunma
Deyrizor petrolleri PKK/PYD’nin oluyor

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye’nin en verimli petrol sahalarının yer aldığı Deyrizor ili içlerine hızla ilerliyor. Terör örgütü DEAŞ'ın çatışmadan çekildiği Irak sınırındaki alanda 11 önemli petrol yatağı bulunuyor.

PKK/PYD, ABD desteğiyle 9 Eylül'de başlattığı operasyonda Suriye'nin doğusunda Irak sınırına hakim Deyrizor kent kırsalının kuzeydoğusundaki ilerleyişini sürdürüyor. DEAŞ'ın, büyük bölümünü işgal ettiği il kırsalından çatışmadan çekilmesiyle PKK/PYD, yaklaşık 56 kilometre derinlikteki bölgeyi ele geçirdi.

PKK/PYD'nin operasyon alanının, Deyrizor ilinin Irak sınır hattında, Fırat Nehri doğusunda kalan petrol sahalarını da içermesi dikkati çekiyor. En büyüğü El Ömer olmak üzere ülkenin en verimli petrol sahaları Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.

Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri’nin doğusundaki El Ömer, Tanak, Vard, Afra, Kevari, Cafra, Carnuf, Azrak, Kahar, Şueytat ve Galban petrol sahaları, tahmini hesaplamalara göre Suriye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Son 3 yıldır DEAŞ, söz konusu petrol sahalarından milyonlarca dolar gelir elde etmişti.

Her gün 35 bin varil petrol

PKK/PYD halihazırda Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de küçük çapta yaklaşık 350 kuyuyu elinde tutuyor. Örgütün bu kuyulardan günlük 35 bin varil petrol elde ettiği örgüt elebaşlarınca ifade edilmişti.

Suriye topraklarının yüzde 23'ünü işgal eden terör örgütü PKK/PYD, ABD'nin askeri desteğiyle ülkenin en büyük üç barajını da ele geçirmişti. Halihazırda PKK/PYD, ülkenin kuzeyindeki tarım arazilerinin de yüzde 60’ını kontrol altında tutuyor.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.09.2017 16:10
Anahtar Kelimeler:
ABDDeyrizorPetrolIrakSuriyeDeaşPydPKK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK'dan çifte tatbikat
TSK'dan çifte tatbikat
Erbil'de Peşmerge ve İsrail bayraklı miting
Erbil'de Peşmerge ve İsrail bayraklı miting
Milli mücadelede henüz bitmedi
Milli mücadelede henüz bitmedi
Büyük İsrail için son on yıl
Büyük İsrail için son on yıl
Suriye sınırı hareketlendi
Suriye sınırı hareketlendi
100 günlük tatil bitti
100 günlük tatil bitti
Erdoğan, 'Irak ile aynı istikametteyiz'
Erdoğan, 'Irak ile aynı istikametteyiz'
Zorunlu BES'te 1 milyar lira birikti
Zorunlu BES'te 1 milyar lira birikti
Tüketici yeni düzenlemeyi sevdi
Tüketici yeni düzenlemeyi sevdi

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim