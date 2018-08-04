Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796

Die Welt'ten kötü senaryo

Türkiye ile ABD arasındaki yaşanan gerilim, Avrupa basınının gündeminde. Karamsar yorumlara imza atan Alman Die Welt gazetesi, Trump yönetiminin daha geniş çaplı yaptırım açıklaması halinde Türkiye'de ekonominin iflas edebileceği yorumunu yaptı

04 Ağustos 2018 Cumartesi 15:10
Die Welt'ten kötü senaryo

Alman gazetesi Die Welt, Trump yönetiminin Türkiye'nin iki bakanına yönelik yaptırım kararının aslında ekonomik bir anlamının olmadığını, buna rağmen liranın hızla değer kaybettiğini, daha geniş çaplı yaptırım açıklaması halinde devletin iflas edebileceği yorumunu yaptı.

Dolar kurunun 5.1 liraya yaklaşarak tarihi rekora koştuğunu, bunun ABD yönetiminin Tükiye'nin içişleri ve adalet bakanlarına yaptırım uygulamaya başlamasından kaynaklandığını belirten Die Welt, ''Aslında açıklanan yaptırımların ekonomik açıdan anlamı yok, ama büyük bir felaketin yaklaşmakta olduğunun sinyalini veriyorlar'' dedi.

''ABD, belli ki, NATO partneriyle ihtilafı tırmandırmaya hazır. Washington bir dizi yeni yaptırıma hazırlanıyor'' iddiasında bulunan Alman gazetesi, "Türkiye taviz vermez ve ek yaptırımlar yürürlüğe girerse sonuçları çok daha vahim olur ve devletin iflasına kadar varabilir'' öngörüsünde bulundu.

'Dünyada Türkiye kadar yabancı sermayeye bağımlı başka ülke olmadığı' saptamasını yapan Alman gazetesi, şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye sürekli olarak ihraç ettiğinden çok ithal ediyor. Bu yüzden sürekli artan cari açığın GSYİH'ya (Milli Gelir) göre oranı 2016'da yüzde 3.8'ken, 2017'de yüzde 5.5'e yükseldi. Bu cari işlemler açığı ancak ülkeye sürekli akan yabancı sermaye varsa —şu sıra günde 200 milyon dolar civarında- telafi edilebilir. Dolayısıyla Türkiye'nin bu en zayıf, en savunmasız noktasını ABD yönetimi kasten bariz şekilde kullanıyor. Senato'daki yaptırımlar kabul edilirse tam da ülkeye yabancı sermaye akışını hedef alacak. Bu akış durursa ekonomideki problem liranın değer kaybıyla sınırlı kalmaz, ödemeler dengesi krizi riski artar. O zaman iflaslara ve ödemelerin yapılamaması noktasına gelinir ki devlet de kendisini bu durumda bulabilir, bankalar türbülans girer ve insanlar birikimlerini kaybedebilir."

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Alman BasınıDie WeltTrumpABDTürkiyeYaptırımEkonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
son dakika... Bedelli askerlik şartları ve detayları
son dakika... Bedelli askerlik şartları ve detayları
Çin ordusu Türkiye sınırına mı geliyor?
Çin ordusu Türkiye sınırına mı geliyor?
6 yıl sonra... Boğaz'dan Suriye gemisi geçti
6 yıl sonra... Boğaz'dan Suriye gemisi geçti
ABD askerleri PKK'lılarla maç yaptı
ABD askerleri PKK'lılarla maç yaptı
Jet talimat! Erdoğan'dan ABD'ye misilleme
Jet talimat! Erdoğan'dan ABD'ye misilleme
Sınırlara duvar ve tel önlemi
Sınırlara duvar ve tel önlemi
KDK'ye rekor başvuru
KDK'ye rekor başvuru
Yüzyüze ilk temas! Çavuşoğlu ve Pompeo görüştü...
Yüzyüze ilk temas! Çavuşoğlu ve Pompeo görüştü...
Otellerde doluluk arttı
Otellerde doluluk arttı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim