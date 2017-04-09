Dikili-Midilli seferleri 25 Nisan’da başlıyor

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un girişimleri ile hayata geçirilen ve Bergama Ticaret Odası ile Bergama Belediyesinin de destek verdiği proje kapsamında her salı, Dikili ile Midilli limanları arasında karşılıklı deniz seferleri gerçekleştirilecek. Başkan Tosun, “Bir rüyayı daha gerçekleştiriyoruz. Uzun süredir yapılamayan ve bir daha yapılamaz denilen Dikili-Midilli deniz seferleri 25 Nisan’da barış şiarıyla yeniden başlayacak” dedi. Başkan Mustafa Tosun, "25 Nisan, hem bizim için hem de karşı yakamızdaki Midilli halkı için çok önemli bir tarih olacak. Seferler modern feribotlar ile 30 dakika sürecek. Kısa bir süre sonra daha da sıklaşacak seferlerle binlerce Yunanlı turistin Dikilimize ve bölgemize geleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Dikili-Midilli seferleri 25 Nisan'dan itibaren her hafta salı günleri gerçekleştirilecek. Katamaranlar Midilli'den sabah saat 09.00'da, Dikili Limanı'ndan ise akşam saat 18.00'de hareket edecek. Biletlerinin internet ve Jalem Tur ofislerinden satılacağı seferler, 250 kişilik deniz otobüsleri ile yapılacak ve yolculuk 30 dakika sürecek. Yeşil pasaportu olan vatandaşlara vize gerektirmeyen Midilli seyahatini normal pasaportu olan vatandaşlar da Schengen Vizesi ya da Jalem Tur Ofisinden yapacağı kapı vize uygulaması ile gerçekleştirilebilecek. Dikili-Midilli gidiş dönüş bileti Jalem Tur'un ofisinden alındığında 35 euro ücretlendirilecek, eğer seferin bileti internet sitesi üzerinden alınırsa 32 euro olacak. İHA