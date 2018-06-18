Dikkat! İstanbul'da miting için yollar kapatıldı

İstanbul’da güzel havayı ve tatili fırsat bilip dışarı çıkmak isteyenler, bugün hangi yollar kapalı sorusuna yanıt arıyor.

İstanbul’da trafiğe kapalı yollar hangileri?

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yayınladığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Büyük İstanbul Mitingi nedeniyle bazı yolların bugün saat 9.30'da trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Bu doğrultuda Atatürk Bulvarı yönünden Unkapanı Köprüsü'den Sirkeci'ye katılım, Taksim istikametinden Unkapanı Köprü'den Sirkeci'ye katılım, Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesi'nden Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti, Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Cemil Birsel Caddesi'nden Sirkeci istikameti, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci Meydan istikameti, Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi, Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi'nden Zeytinburnu Ek Hizmet Binası Sahil Kuzeye katılım arasına çıkan tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi'ne katılım ve 10. Yıl Caddesi, Genç Osman Caddesi, Sahil Keneddy Caddesi'ne kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Zeytinburnu Demirhane Caddesi'nden Kazlıçeşme otopark alanı, 10. Yıl Caddesi istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyant ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş, Avrasya Tüneli (her iki yön) araç trafiğine kapatıldı.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller de mitinge katıldı. Çiller, "Bugün bir milli şuurla buradayım" dedi.

HABER MERKEZİ