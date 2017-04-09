Dikkatsizliğin bedeli ağır oldu

Gece saat 02.30 sıralarında Edirne istikametine ilerlemekte olan 34 KBF 11 plakalı otomobil sürücüsü iddiaya göre bir başka araçtan düşen parça nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan 54 LG 331 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 34 KBF 11 plakalı otomobilin arkadan çarptığı araç içerisinde 1 kişinin sıkıştığını gören sağlık görevlileri itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı vatandaşı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralanan vatandaşlar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. İHA