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Dilenciler para babası çıktı

İstanbul'da dilencilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kontrollerini sürdüren zabıta ekiplerinin 8.5 yılda yakaladığı yaklaşık 70 bin dilenciden toplam 615 bin 755 lira ele geçirildi. 16 bin dilencinin de yabancı uyruklu olduğu bildirildi

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:42
Dilenciler para babası çıktı

İstanbul'da dilencilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kontrollerini sürdüren zabıta ekiplerinin 8,5 yılda yakaladığı yaklaşık 70 bin dilenciden toplam 615 bin 755 lira ele geçirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı Dilenci Zabıta Amirliklerine bağlı ekipler, vatandaşların dini ve insani duygularını istismar ederek haksız kazanç yoluyla dilencilik yapan şahıslara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, kent genelinde özellikle ramazan ayı ve bayram dönemlerini fırsat bilerek insanların manevi duygularını kullanmak isteyen dilencilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonlar sonucu, dilencilik yapanlara ceza kesilirken, paralara da yasa gereği el konuluyor.

Halkın dilencilik yapan bu şahıslara itibar etmemeleri için de kent genelinde caddelere, sokaklara ve parklara, "Yardımlarınızı dilenciye değil, gerçek ihtiyaç sahiplerine veriniz", "Bir günlük yiyeceği bulunan kimsenin dilenmesi haramdır" ve Müslüman dilenmez, dilendirilmez" yazılı İngilizce, Arapça ve Türkçe pankartlar asılarak, uyarılar yapılıyor. Pankartlara İBB zabıtanın "153" ihbar hattı da yazılarak, vatandaşların dilencilik yapanları buraya bildirmesi isteniyor.

Dilencilik konusu ayrıca 22 Ocak 2016'daki el emeğiyle ilgili cuma hutbesinde de tüm camilerde işlendi. Zabıta ekiplerinin operasyonları kapsamında dilenen bir kadının üzerinden 7 bin 800, yine yabancı uyruklu bir erkekte ise 8 bin 285 lira çıkması dikkati çekerken, bu paraların kanun gereği kamuya geçirilmesine karar verildi.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı Dilenci Zabıta Amirliklerine bağlı 2010'dan bu zamana kadar yürütülen çalışmalar kapsamında dilencilik yapan 11 bin 906 erkek, 31 bin 451 kadın, 7 bin 38 çocuk, 2 bin 148 yabancı erkek, 16 bin 133'ü yabancı uyruklu olmak üzere 66 bin 528 kişi yakalandı. Bu şahıslara 2 milyon 212 bin 964 lira ceza kesilirken, 615 bin 755 liraya da el konuldu. AA
 

Anahtar Kelimeler:
Dilenci
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