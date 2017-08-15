‘Dilimizdeki çürümeye ‘dur’ deme zamanı geldi’ Başbakan Binali Yıldırım, Uluslararası Türkçe Yaz Okulu'nun kapanış programında yaptığı konuşmada, "Ne yazık ki sosyal medya dili, gençlerimiz arasında geçerli bir yazı, iletişim diline dönüşüyor

Başbakan Binali Yıldırım, Uluslararası Türkçe Yaz Okulu'nun kapanış programında yaptığı konuşmada, "Ne yazık ki sosyal medya dili, gençlerimiz arasında geçerli bir yazı, iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralarına serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler giderek sıradan hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık 'dur' deme zamanı gelmiştir" dedi. "Politikalarımızın ortak noktası da milletimizin değerleri ve hassasiyetidir. En önemli yatırım insana yatırımdır. Bunun için özellikle kültür ve eğitim diplomasisinde süreklilik gösteren sabır ve samimiyet gerektiren uzun vadeli işlere çaba harcıyoruz, kaynak harcıyoruz" diyen Yıldırım şöyle konuştu: "Bu süreçte elbette dilimizin korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, inceliklerinin ve ahenginin muhafazası gibi hususlara da çok önem vermemiz gerekiyor. Dil, sadece bir iletişim aracı değildir, aynı zamanda kültürümüzün, değerlerimizin taşıyıcısı milli kimliğin sembolüdür. Nihat Sami Banarlı'nın ifadesiyle kelimeler asırlar boyunca tek tek işlenmiş söz mücevherleridir. Milletin olduğu gibi kelimelerin de tarihi vardır. Atalarımız dilimizdeki kelimelerle düşünmüş, birbirlerini bu kelimelerle tanıyıp, sevmişlerdir. Atalarımızın bize miras bıraktığı 2 kıymetli değerden biri vatan toprağı diğeri Türkçe'dir. Dilini kaybeden bir millet, hafızasını kaybeder, benliğini kaybeder, hatta inancını kaybeder." HABER MERKEZİ