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Dinlerarası diyalog futbola da sıçradı

Almanya'da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından organize edilen, Müslüman ve Hıristiyan din adamlarını karşılaştığı futbol turnuvasında dinler arası diyalog mesajları verildi. İmamların giydiği formaların üzerinde Yahudi yıldızı, haç ve hilal şekillerinin bulunması dikkat çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda herhangi bir tedbir alıp almayacağı merak ediliyor

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:49
Dinlerarası diyalog futbola da sıçradı

ORHAN DEDE/DETAY-HABER

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yıllarca taşeronluğunu yaptığı dinlerarası diyalog projesi hala devam ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye FETÖ terör örgütü mensuplarıyla mücadeleye başlayınca, ilk kez Katolik Hıristiyanların merkezi konumundaki Vatikan tarafından ortaya atılan dinlerarası diyalog projesi kendine yeni taşeronlar bulmuş görünüyor. Bu bağlamda zaman zaman ortaya çıkan çalışmalar dinlerarası diyalog projesinin hala faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor. Almanya'da gerçekleştirilen bir etkinlik, dinlerarası diyalog projesinin hala devam ettiğini ortaya koydu.

Almanya'nın Dortmund kentinde Mülüman ve Hıristiyan din görevlileri arasında bir futbol karşılaşması oynandı. Hoeschpark Stadyumu'nda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Protestan Kilisesi ve Dortmund Yahudi Kültür Merkezi tarafından ortaklaşa bu yıl 13'üncüsü düzenlenen turnuvada, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki maçı Yahudi hakem yönetti. Maçta, Müslüman din görevlileri Hristiyanları 4-2 yenerek kupayı kazandı. 

Masum bir maç değil...

İlk bakışta sıradan bir futbol turnuvası gibi görünse de aslında öyle değil. Maçta oyanayan imamlar ve papazların giydikleri formaların üzerindeki işaretler futbol maçının bir spor müsabakasından çok daha farklı mesajlar vermek için düzenlendiğini ortaya koyuyor. 

Formaların üzerinde Almanca 'anstoss zum dialog' yazısı dikkat çekiyor. Bu yazı 'diyalog için hareket' anlamına geliyor. Müslüman din görevlilerin de giydiği formaların göğsünde Yahudi yıldızı, haç ve hilal şekillerinin yer alıyor. Türkiye'de ilk olarak 1997'li yıllarda duyulmaya başlanan ve Fetullah Gülen ve grubunun taşeronluğunu üstlendiği dinlerarası diyalog çalışmalarında da sık sık Yahudi yıldızı, haç ve hilal bir arada kullanılırdı. 

DİTİB Almanya'nın FETÖ'sü mü?

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) internet sitesi incelendiğinde bu kuruluşun adeta dinlerarası diyalog çalışmaları yapmak için kurulduğunu görüyorsunuz. DİTİB sitesinde yer alan Dinler ve Kültürlerarası İlişkiler başlıklı yazıda kuruluşan amcı şöyle ortaya konuluyor: "Hıristiyanlar ve diğer bütün din mensupları ile diyalog ortamının gelişip güçlenmesine destek vermek." DİTİB'in bu çalışmalarına bakılırsa DİTİB, Türkiye'de geçmişte FETÖ grubunun yaptığı diyalog çalışmalarının aynılarını bugün Almanya'da sürdürüyor. DİTİB internet sitesinde dinlerarası diyalog amacıyla yapılan faaliyetlerin bazıları da şöyle sıralanmış:
-Diyalog ile ilgili toplantı ve paneller düzenlemek.
-Diğer din adamları ve kuruluşları ile ön yargıları giderme amaçlı ‘Seminer ve Konferanslar’ düzenlemek.
-Kilise ve diğer kuruluşlarla ortak çalışma grupları kurulması için derneklerimizi teşvik etmek.
-Diğer din mensupları ile ‘Barış Duaları-Gebete der Religionen’ tertiplemek.
-Diğer din mensupları ile beraber iftar programları düzenlemek.
-Diyalog ile ilgili yayınlar çıkarmak.
-Üniversiteler ile Dinler Arası Diyalog konularında akademik çalışmalar yapmak ve yapanları desteklemek.

Diyanet İşleri bu işe ne diyor?

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Protestan Kilisesi ve Dortmund Yahudi Kültür Merkezi tarafından ortaklaşa 'Dinler Futbol Turnuvası' ismiyle düzenlenen imam ve papazların karşılaştığı turnuvanın Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan nasıl onay aldığı ise merak ediliyor. Zira Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olup olmadığı bilinmeyen DİTİB, isminde 'diyanet işleri' inaresini kullanarak, Dİyanet İşleri Başkanlığına bağlıymış izlenimi oluşturuyor. İnternet sitesinde 1984 yılında 135 dernekle Alman dernekler yasalarına göre kurulduğu ifade edilen DİTİB'in bugün 960 bağlı derneği ve Almanya’daki müslümanların yüzde 70’nin bu dernekle ilişkisi olduğu ifade edilerek, alanında Almanya'daki en büyük sivil toplum örgütü olduğu vurgulanıyor. Başta sözkonusu futbol turnuvası gibi açıkça dinlerarası diyalog mesajları veren etkinlikler düzenleyen DİTİB'in çalışmaları konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı, geç kalınmış dahi olsa hızla tedbirler alması gerekiyor. 
 

Anahtar Kelimeler:
Dinlerarası DiyalogFetö
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