Diplomatik muharebe! Harekat 4. gününde

RECEP BAHAR/DETAY HABER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Cumartesi günü 17.00'da başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, dördüncü gününe girdi. Sahada devam eden harekât diplomatik arenayı da harekelendirdi.

Dün savaş meydanında yaşanan en kritik gelişme, TSK'nın Afrin'e doğudan operasyon başlatmasıydı. TSK'nın kara unsurları, Afrin'in doğusundaki Azez'den hedef topraklara girdi. Operasyonda çok sayıda ÖSO unsuru da yer alıyor.

F-16 uçakları aman vermiyor

Bu arada TSK'ya ait savaş uçakları, Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.

Burseya'nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak. Bu arada, sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beldesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tutuyor.

PKK/PYD'den kalleşlik

Bu arada Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK, hapishanelerde tuttuğu DEAŞ’lıları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'ya karşı savaşmaları koşuluyla serbest bıraktı.

Afrin’deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü, Zeytin Dalı Harekâtı’nda kullanmak üzere DEAŞ’lı teröristlerle anlaşmaya vardı. PYD/PKK daha önce de ABD’nin bilgisi dahilinde Rakka kent merkezinde kuşattığı DEAŞ teröristleriyle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye’ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.

Rusya: Türkiye ile temastayız

Öte yandan Zeytin Dalı Harekâtı diplomatik arenayı da hareketlendirdi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, harekâta ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek “Rus yetkililer, Türk ve Suriyeli yetkililerle temasını sürdürüyor” dedi.

Peskov, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasının kendileri için öncelikli konu olduğunu söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, Pazar günü yaptığı açıklamada, harekâtın Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmeyeceğini belirtmişti.

ABD'den yumuşak açıklama

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de Güneydoğu Asya’ya giderken uçakta gazetecilere Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde YPG/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlattığı operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Mattis, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri var” diye konuştu.

Saldırı öncesinde Türkiye'nin ABD'yi uyardığını kaydeden Mattis, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar” ifadesini kullandı.

Ayrıca Mattis, TSK'nin Afrin'de düzenlediği operasyon nedeniyle bölgede bulunan ABD askerlerinin risk altında olmadığını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili olarak, "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı" açıklamasını yaptı.

Fransa neyin peşinde?

Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı en hasmane tutumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay ziyaret ettiği ve değeri 20 milyar doları aşan çok sayıda kritik anlaşmayı imzaladığı Fransa'dan gelmesi dikkat çekti.

Afrin harekâtı, Pazartesi gecesi Fransa'nın talebi üzerine Rusya ve ABD'nin de daimi üyeleri arasında olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde görüşüldü.

Bu arada Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Guta, İdlib, Afrin; Fransa Suriye'deki gelişmeler konusunda BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Türk meslektaşımla görüştüm" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Afrin konusunu BM Güvenlik Konseyi'ne taşıyacak olan ülkeyi müttefik olarak değil 'teröre destek veren ülke' olarak görüleceğini söylemişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da, dün Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Bugün Fransa'nın önayak olduğu karar tasarısı Güvenlik Konseyine geliyor. Elbette bu zamana kadar Suriye ile ilgili çeşitli Güvenlik Konseyi kararları alındı. ABD o bölgeyi işgal ederken, Rusya o bölgede üsler elde ederken Fransa'nın aklına gelmedi böyle bir karar tasarısı" dedi.