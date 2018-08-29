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Dış ticaret açığı Temmuz'da geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Temmuz ayına ve Ocak-Temmuz dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:19
Dış ticaret açığı Temmuz'da geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Temmuz ayına ve Ocak-Temmuz dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar oldu, ithalat yüzde 6.7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolara düştü. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 32.6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın Temmuz ayında yüzde 58.7 iken bu yılın aynı ayında yüzde 70.2'ye yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 96 milyar 272 milyon dolara, ithalatı yüzde 10.2 artışla 143 milyar 23 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 17.4 yükselerek 46 milyar 751 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67.3 oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.7 artarak 6 milyar 852 milyon dolara çıktı. AB'nin ihracattaki payı geçen yıl Temmuzda yüzde 47.4 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 48.7 oldu.

Almanya, 1 milyar 294 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 9 milyon dolarla Birleşik Krallık, 850 milyon dolarla ABD ve 750 milyon dolarla İtalya takip etti. İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarla Çin aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 886 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 691 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolarla ABD izledi. AA
 

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