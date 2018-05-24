Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Türk milletinin vicdanının yaralandığını söyleyen bakanlık, Yunanistan'ı şiddetle kınadı. Türk Dışişleri'nden konuya dair yapılan yazılı açıklama şöyle: "Yunanistan Danıştayı uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak darbeci Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanımıştır.

Böylece Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz. Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz." Yunanistan Danıştay Genel Kurulu'nda, Yunanistan hükümetinin, İltica Dairesi tarafından darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı'ya verilen sığınma hakkının iptaline yönelik itirazı değerlendirilmişti.

Danıştay hakimlerinin, hükümetin karara yönelik itirazını reddederek, darbecilere iltica hakkı verilmesine onay verdiği belirtilmişti. Özkaynakçı için verilen kararın emsal teşkil etmesi sebebiyle, diğer darbeci askerler için de iltica hakkı verilmesi onaylanmış oldu.

Yunan medyasında, Yunanistan'da iltica hakkı alarak serbest kalacak darbeci askerlerin, sağlanacak seyahat belgeleriyle başka Avrupa ülkelerine gidebilecekleri ifade edildi. Yunanistan İltica Dairesine bağlı komisyonların kararlarıyla şimdiye kadar, Özkaynakçı'nın yanı sıra Ahmet Güzel isimli darbeci askere de iltica hakkı verilmesi kararlaştırılırken, iki darbecinin daha 18 aylık azami gözaltı süresinin dolmasıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Serbest kalan 4 darbecinin, yoğun güvenlik önlemleri altında Atina dışında bir evde tutulduğu belirtildi. Öte yandan, halen karakolda tutulan 4 darbeci askerin ise ay sonunda gözaltı sürelerinin dolması sebebiyle serbest kalacakları kaydedildi. Türkiye'nin darbecilere yönelik üç iade talebi Yunan yargısı tarafından reddedilmişti.

AA