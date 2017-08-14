Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın onuncu celsesinde, eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı tümgeneral Mehmet Dişli'nin çapraz sorgusu tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada sanık Dişli, müşteki, sanık ve sanık avukatlarının sorularını yanıtladı.

15 Temmuz günü Genelkurmay Karargahında darbecilerin kendisine söylediği notları Akar'a ilettikten sonra Akar'ın "Sakin ol tedbirler alındı" dediğinin hatırlatılarak, olay anında neler olduğunun sorulması üzerine Dişli, şöyle konuştu: "Saat 16.00'da başlayan süreçte neler yaşandığını bilmiyorum. MİT Müsteşarı gelmiş, gitmiş, hava sahası kapanmış bir sürü olay var. Komutana 'Uçaklar yola çıkmış, 5 tugay geliyormuş' dediğimde zannederim Komutan hava sahasını kapattıklarını, tedbirler aldıklarını kastetti. Ben de bunları bilmediğim için 'Ne tedbiri almışsın, iş bitmiş' tepkisini gösterdim. Darbe olmuş ilk benim ağzımdan duydu, belki de bu ülkede bu kelimeleri ilk ben kullandım. Silah tehdidi, sürekli alnımıza silah dayanması olarak mı algılanıyor bilemiyorum ama ilk aşamadan sonra etrafımızda nöbetçi şeklinde silah tehdidi vardı, sürekli alnımıza silah dayanmadı. Arabuluculuk yapmadım, orada Komutanın yanında başka kimse yoktu, sekreterlik değil belki tek kişilik karargahı gibi de görev yaptım diyebilir, emirlerini ilettim."

AA