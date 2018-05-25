Diyalog iftarları tam gaz

Yıl 1996... Fetullah Gülen'in kurulmasına önayak olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, İstanbul Hilton Oteli'nde Türkiye'deki ilk dinlerarası diyalog iftarını verdi. Gülen'in 1998'in başında Vatikan'ı ziyaretiyle birlikte diyalog iftarlarında adeta patlama yaşandı.

Özellikle de Bülent Ecevit başbakanlığında, Devlet Bahçeli başbakan yardımcılığındaki ANASOL-M Hükümeti'nde... Bu tür iftarların temel özelliği papazlar ve hahamların protokol masasında çoğunlukta olması...

Bu işin merkezi Beyoğlu

Diyalog iftarlarını 15 Temmuz darbe süreci de durduramadı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Müftülüğü ile Beyoğlu Belediye Başkanlığı bu tarz iftarlara imza attı. İstanbul Müftülüğü'nün iftarı Beyoğlu'nda yer alan İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılırken, Beyoğlu Belediye Başkanlığı Taksim Meydanı'nı tercih etti.

Çoğu gariban olduğu her halinde belli olan vatandaşlar da bu iftarda yer bulabilmek için 3 saat önceden kuyruğa girdi. İftara iki saat kala kuyrukta yaklaşık 400 kişi vardı! Bu durum Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik şartları da gözler önüne seriyor.

Davetlilere hitap eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Beyoğlu'nun üzerine inşa olduğu miras, sürdürdüğü eşsiz gelenek, geliştirerek büyüttüğü yegâne duygu, hoşgörüdür, birlikte yaşama olan inancıdır" diye konuştu. SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

