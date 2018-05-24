Diyalog iftarlarına aynen devam

İftara Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, eski İstanbul müftüleri Prof. Dr. Rahmi Yaran ve Selahattin Kaya, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Türk Süryani Ortodoks Kadim Metropoliti Yusuf Çetin, Fener Rum Patrikhanesi Özel Kalem Müdürü Peter Paisios, Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Trebilanka, Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Bağos Levan Zekiyan katıldı.

Burada konuşan İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Bugün toplumun farklı kesimlerinden insanları, farklı din ve ülke temsilcilerini bir araya getiren bu iftar soframızın, aramızda selamın yayılması ve iletişimin güçlendirilmesine vesile olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki ramazan temasının "israf" olduğunu hatırlatan Yılmaz, israfın çağın vebası haline dönüştüğünü kaydetti.